又出事！網紅牙醫史書華陷劈腿醜聞 再爆名表團購侵權要賠錢

網紅牙醫史書華才被爆劈腿名媛張偉倩，前妻提損害賠償訴訟，今又傳出史於前年高調舉辦亞米茄OMEGA名錶團購，被網友嘲諷是否賣淘寶貨，引起亞米茄瑞士原廠注意，雖證實史賣真品，但告史編造合作之名並擅自使用商標、致消費者產生混淆誤認，智慧財產及商業法院判他不得再侵害OMEGA商標，並須賠償原廠50萬元，可上訴。

網紅牙醫師史書華遭前妻控告與已婚的語言治療師張偉倩有染，為避人耳目，張女在LINE以「丁醫師」、「劉醫師」與史傳情，並說「你很期待有小書華嗎」、「我真的很會口交嗎」，史後來還搬空住處、提離婚，前妻驚覺她早有預謀，心灰意冷於前年10月離婚。前妻提損害賠償訴訟，提告向張女索100萬精神慰撫金，新北地院本月6日判張女須賠償20萬元。

不料，史都華才爆出劈腿官司，又傳出他在2023年4月29日，在個人臉書粉專、團購平台等處，推出號稱「史上第一團」的OMEGA名錶團購活動，標榜「和瑞士精品160年的OMEGA合作」，包含幾種超限量、全台僅配給個位數的錶款，不但提供超級VVIP價格、可臨櫃拿錶、絕非水貨二手貨，還送買不到的OMEGA限量好禮。

網友力挺史都華指其「太狂了」、「教主好適合代言手錶」，反遭質疑的網友嘲諷史是否賣淘寶貨、A貨，被史反嗆「買不起」、「沒有廠商要跟你合作，就到處抹大便」，推稱設計師為了增加樂趣、「我沒注意到，這是我的疏失」，但強調跟OMEGA專櫃合作團購，「我不賣假貨，也不會賣淘寶」。

網友熱議引起OMEGA瑞士原廠注意，內部調查發現，史書華從2023年1月間，陸續到OMEGA位於新北市1家百貨公司專櫃買錶，同年4、5月間正逢母親節檔期，史刷卡一次購買某系列手錶10只，專櫃給其中幾款手錶95折優待，並依史的要求，開發票給史的公司。

原廠認為史書華假冒原廠合作團購名義，目的是賺取轉售商品或刷卡紅利，卻造成消費者混淆誤認原廠與史有贊助、授權關係，且史在團購文宣大量使用OMEGA已在我國登記註冊商標，形同攀附原廠商譽、原廠告史書華違反商標法與公平交易法，且須銷燬含有這些商標的廣告行銷物品，並要求史賠償500萬元。

史書華否認不法，堅稱自己是OMEGA的VIP客戶，舉辦本案團購前，已跟OMEGA專櫃及台灣分公司談妥合作，約定團購消費者可享用他的VIP優惠，有對話紀錄為證，他在團購文宣使用OMEGA鐘錶照片與商標，表彰絕無贗品，屬於合理使用，他認為沒欺騙消費者或意圖攀附原廠商譽的搭便車行為，毫無侵犯商標權或擾亂市場交易秩序舉動。