快訊

川普要課100％晶片關稅 謝金河：台積電可做2件事釋善意

大S頭七邱瓈寬現身弔唁 雙方最後對話內容曝光

西洋棋大戰DeepSeek靠「陰險這招」贏ChatGPT 大師吐槽：要重新嗎？

鄰居腳踏車座墊抹「不明液體」 警方一驗揪出噁男…下場慘

聯合報／ 記者王聖藜/即時報導

廖姓男子與鄰交惡，在鄰居腳踏車上塗抹不明液體，鄰居報案，警方採集檢體鑑驗，查出是廖的精液，依毀損罪起訴；法院開庭，廖否認犯罪，台北地院認「抺精」是廖所為，判廖拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

判決理由說，被害人的腳踏車座墊沾染精液後，不但難以清除，且減損價值，更惹使用人噁心、厭惡且難以磨滅的負面感受，座墊已喪失可用性，屬損壞且致令不堪使用，廖應依法論以刑責。

廖與被害人為同棟公寓鄰居，2024年4月10日上午10時，他將預先準備的精液塗抹於被害人停放在公寓1樓之腳踏車座墊上，鄰居提告，廖被訴。

法院調查，被害人之前曾遭廖騷擾，發覺腳踏車座墊沾染疑似精液的不明液體，經警方採證送鑑結果，液體DNA檢出DNA-STR型別與廖相符，因此，廖有將精液塗抹於被害人腳踏車上的行為與動機，認定廖犯罪。

判決書指出，廖損壞被害人的腳踏車，侵害他人財產法益，犯後未賠償損害，參酌腳踏車是被害人以4500元購得，再審酌廖高工畢業、已婚、目前退休、有成年子女，依法判刑。

腳踏車座墊示意圖。圖／民眾提供
腳踏車座墊示意圖。圖／民眾提供

腳踏車 被害人 鄰居

延伸閱讀

高雄惡翁腳踏車運屍 警懼：6年前偷車用意不敢想像

綠島海流驟變無法返航 新竹光武國中生獨木舟課程驚險難忘

竹市光武國中綠島划獨木舟 體力不支17人救上岸

高雄連環殺人？張翁大嫂失蹤...檢警疑採到第3人血跡

相關新聞

憲法法庭不受理理由出爐 狠狠打臉高院聲請...高虹安案得繼續審

新竹市長高虹安涉犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪，台北地院認定不法所得為11萬6514元，判她7年4月徒刑，褫奪公...

鄰居腳踏車座墊抹「不明液體」 警方一驗揪出噁男…下場慘

廖姓男子與鄰交惡，在鄰居腳踏車上塗抹不明液體，鄰居報案，警方採集檢體鑑驗，查出是廖的精液，依毀損罪起訴；法院開庭，廖否...

高虹安案憲法法庭不受理 林志潔給白話解釋「請高院自己處理」

新竹市長高虹安因助理費案一審遭判7年4月，高院日前裁定停審聲請釋憲，憲法法庭昨裁定不受理。陽明交通大學科法學院特聘教授林...

憲法法庭不受理高虹安案釋憲 翁曉玲：無違新憲訴法

新竹市長高虹安陷貪汙案，台北地院認定不法所得為11萬6514元，判處7年4月徒刑，褫奪公權4年。台灣高等法院認立法院組織...

保六警官涉洩總統行程 台南地院裁定明起延押禁見

保六總隊借調國安局特勤中心二線二星曹姓警官，涉洩漏賴清德總統的不公開行程等機密資料，遭台南地檢署依洩密、國家機密保護法等...

郭台銘選總統連署站送米酒 檢察官舉證不足4人無罪

2024年總統大選前鴻海創辦人郭台銘徵求連署，新北市新店區2個連署站遭檢舉以贈送米酒吸引民眾簽名，檢方依賄賂連署人罪起訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。