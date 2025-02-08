鄰居腳踏車座墊抹「不明液體」 警方一驗揪出噁男…下場慘
廖姓男子與鄰交惡，在鄰居腳踏車上塗抹不明液體，鄰居報案，警方採集檢體鑑驗，查出是廖的精液，依毀損罪起訴；法院開庭，廖否認犯罪，台北地院認「抺精」是廖所為，判廖拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。
判決理由說，被害人的腳踏車座墊沾染精液後，不但難以清除，且減損價值，更惹使用人噁心、厭惡且難以磨滅的負面感受，座墊已喪失可用性，屬損壞且致令不堪使用，廖應依法論以刑責。
廖與被害人為同棟公寓鄰居，2024年4月10日上午10時，他將預先準備的精液塗抹於被害人停放在公寓1樓之腳踏車座墊上，鄰居提告，廖被訴。
法院調查，被害人之前曾遭廖騷擾，發覺腳踏車座墊沾染疑似精液的不明液體，經警方採證送鑑結果，液體DNA檢出DNA-STR型別與廖相符，因此，廖有將精液塗抹於被害人腳踏車上的行為與動機，認定廖犯罪。
判決書指出，廖損壞被害人的腳踏車，侵害他人財產法益，犯後未賠償損害，參酌腳踏車是被害人以4500元購得，再審酌廖高工畢業、已婚、目前退休、有成年子女，依法判刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言