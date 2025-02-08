憲法法庭不受理高虹安案釋憲 翁曉玲：無違新憲訴法
新竹市長高虹安陷貪汙案，台北地院認定不法所得為11萬6514元，判處7年4月徒刑，褫奪公權4年。台灣高等法院認立法院組織法第32條第1項規定有違憲之虞，裁定停止審理，聲請憲法法庭判決，憲法法庭昨裁定不受理。國民黨立委翁曉玲對此表示，憲法法庭並未違反憲法訴訟法。
高虹安涉犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪，官司仍在進行。台灣高院認為立法院組織法第32條第1項規定，違反憲法法庭關於法規範不得違反明確性原則的解釋，牴觸憲法第18條規定，裁定停止審理，並聲請憲法法庭判決。憲法法庭裁定不受理。
對於憲法法庭裁定不受理高院聲請釋憲，是否有違憲訴法，翁曉玲說，此次憲法訴訟法修法，要求憲法法庭開會評議人數至少要有10人，9人才能做成暫時處分或是憲法判決，人數要求限於暫時處分跟實體憲法判決。但是，對於程序上不受理的部分，不在此次修法的規範裡。
翁曉玲表示，此次修法採民眾黨版，現任8名大法官依照現行法規，做成不受理的決定，沒有違反憲訴法。此次修法是在倉促下，通過民眾黨版，若依她提出的版本，不論是受理、不受理，至少要有10位大法官參與評議，才會出現可在僅8名大法官的情況下，不受理高院提出的釋憲案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言