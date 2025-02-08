憲法法庭不受理高虹安案釋憲 翁曉玲：無違新憲訴法

新竹市長高虹安陷貪汙案，台北地院認定不法所得為11萬6514元，判處7年4月徒刑，褫奪公權4年。台灣高等法院認立法院組織法第32條第1項規定有違憲之虞，裁定停止審理，聲請憲法法庭判決，憲法法庭昨裁定不受理。國民黨立委翁曉玲對此表示，憲法法庭並未違反憲法訴訟法。

高虹安涉犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪，官司仍在進行。台灣高院認為立法院組織法第32條第1項規定，違反憲法法庭關於法規範不得違反明確性原則的解釋，牴觸憲法第18條規定，裁定停止審理，並聲請憲法法庭判決。憲法法庭裁定不受理。

對於憲法法庭裁定不受理高院聲請釋憲，是否有違憲訴法，翁曉玲說，此次憲法訴訟法修法，要求憲法法庭開會評議人數至少要有10人，9人才能做成暫時處分或是憲法判決，人數要求限於暫時處分跟實體憲法判決。但是，對於程序上不受理的部分，不在此次修法的規範裡。