保六警官涉洩總統行程 台南地院裁定明起延押禁見

保六總隊借調國安局特勤中心二線二星曹姓警官，涉洩漏賴清德總統的不公開行程等機密資料，遭台南地檢署依洩密、國家機密保護法等罪嫌聲請羈押獲准，而曹羈押期限將屆，台南地院開延押訊問庭後，裁定自明天起延長羈押並禁見。

經調查，38歲曹姓警官是台南人，曾考上成功大學化工系，讀1年後轉報考警大83期，2018年畢業，分發保六總隊第一警官大隊服務。賴清德520上任，借調至國安局特勤中心，擔負賴清德日常安全維護。

曹因涉洩密，去年12月8日遭特勤中心解編，歸建保六總隊，同年月9日被裁定羈押禁見，已依警察人員人事條例規定停職，配合檢調單位偵辦。

據了解，該起洩密案，是檢調在偵辦其他案件時，從其中一名涉案人手機中發現竟有總統相關行程，且是特勤內部機密檔案，除少數公開行程，還有不公開的總統接見國內外人士名單、維安警力配置及移動路線等。

辦案人員追查來源，發現來自總統維安團隊的萬里警衛室中某保六警官，他疑不只一次將總統行程傳民間友人，檢調調查他是否遭對岸吸收而洩漏總統機密行程。