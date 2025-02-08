郭台銘選總統連署站送米酒 檢察官舉證不足4人無罪

鴻海集團創辦人郭台銘。本報資料照片 2024年總統大選前鴻海創辦人郭台銘徵求連署，新北市新店區2個連署站遭檢舉以贈送米酒吸引民眾簽名，檢方依賄賂連署人罪起訴新北市新店區文宣物資負責人周時雄共4人，台北地院認為檢方舉證不足，判4人無罪。可上訴。

起訴被告分別是負責郭台銘、賴佩霞搭檔參選連署事務的新北市新店區文宣物資負責人周時雄，新店區中正連署站負責人吳信慧、新店區北新連署站督導謝明樵、傅友辰。

偵查中，負責郭台銘連署事務的相關負責人辯稱，米酒1瓶只27元，低於法務部訂出的30元標準，不涉及犯罪，周時雄等人也無罪答辯。

不過，檢察官偵辦卻認為，法務部過去所稱的「30元」標準，指的是適用選舉「買票」而不是「連署」行為，而且，連署人還會拿到其他的贈品，包括有人拿到2瓶米酒，依違反總統副總統選罷法起訴周時雄共4人。

依檢方指控，周時雄等人涉嫌從2023年10月8起指示不知情的工作人員，在連署站喊話「參加連署送米酒及垃圾袋」，連署站還提供存錢筒、濕紙巾、錢母、沐浴乳等贈品。

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