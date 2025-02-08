中州科大招學生打黑工…扯出移民官收賄 移民署回應了
中州科技大學2022年爆出招烏干達學生來台打黑工，被教育部勒令停辦。媒體今天報導，彰化地檢署當年調查發現，移民署黃姓官員涉嫌利用中州科大招生期間、外籍生簽證卡關，不當收受中州科大國際中心主任柴鈁武20瓶高級洋酒、鋼筆、茶葉等，孰料彰化地院因柴鈁武改口是「禮尚往來」以證據不足，判黃姓官員無罪。
對此，移民署指出，彰化地院去年11月21日判決，認黃員涉貪汙治罪條例等罪嫌疑不足，判無罪；彰化地檢署去年12月19日已提起上訴，目前由台灣高等法院台中分院審理中。
移民署說，2022年1月偵辦中州科大人口販運案時，意外發現本案，主動自檢，並報請彰化地檢署偵辦，強調對於同仁風紀一向採取「零容忍」態度，已強化內控防弊機制，並持續加強所屬同仁法治教育，防堵貪瀆情事。
有關黃員涉貪案件，尊重司法偵審，秉持毋枉毋縱原則嚴謹處理，以保障守法同仁權益，端正公務員廉潔風。
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