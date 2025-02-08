快訊

郵局招考員工！身障者甄選「口試7成不及格、0備取」 中華郵政這樣解釋

高虹安不妙！ 高院停審並聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理

遇小孩吵鬧別再和爸媽爭執！知名作家曝解法：超有效

中州科大招學生打黑工…扯出移民官收賄 移民署回應了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

中州科技大學2022年爆出招烏干達學生來台打黑工，被教育部勒令停辦。媒體今天報導，彰化地檢署當年調查發現，移民署黃姓官員涉嫌利用中州科大招生期間、外籍生簽證卡關，不當收受中州科大國際中心主任柴鈁武20瓶高級洋酒、鋼筆、茶葉等，孰料彰化地院因柴鈁武改口是「禮尚往來」以證據不足，判黃姓官員無罪。

對此，移民署指出，彰化地院去年11月21日判決，認黃員涉貪汙治罪條例等罪嫌疑不足，判無罪；彰化地檢署去年12月19日已提起上訴，目前由台灣高等法院台中分院審理中。

移民署說，2022年1月偵辦中州科大人口販運案時，意外發現本案，主動自檢，並報請彰化地檢署偵辦，強調對於同仁風紀一向採取「零容忍」態度，已強化內控防弊機制，並持續加強所屬同仁法治教育，防堵貪瀆情事。

有關黃員涉貪案件，尊重司法偵審，秉持毋枉毋縱原則嚴謹處理，以保障守法同仁權益，端正公務員廉潔風。

移民署外觀照。圖／聯合報系資料照
移民署外觀照。圖／聯合報系資料照

中州科技大學 移民署

延伸閱讀

不只1位！台灣通緝女逃犯藏身美國5年 遭美移民當局拘留驅逐

柯文哲獄中遞狀指鍾小平「含血噴人」：請法官維護我的清譽

巴拿馬遣返穿越達連隘口43移民 魯比歐「目送」

法院查無收賄…宜檢不服判刑太輕 林姿妙等14人涉貪提上訴

相關新聞

中州科大招學生打黑工…扯出移民官收賄 移民署回應了

中州科技大學2022年爆出招烏干達學生來台打黑工，被教育部勒令停辦。媒體今天報導，彰化地檢署當年調查發現，移民署黃姓官員...

退役少校戴「政戰」軍帽謊稱國安局中將 紫南宮被騙3袋錢母報警逮人

李姓男子是退伍少校，卻自稱是國安局「中將」，到竹山鎮紫南宮聲稱賴清德總統將來發紅包，勘查維安動線，趁機向廟方詐騙招財錢母...

前世太子和宮女...瘋狂女病患「勾勾纏」主治醫師下場曝

林姓女子8年前看診愛上章姓醫師，寫騷擾信稱前世她是章的「宮女」，不惜誣告坐牢，只為見章一面，警方核發書面告誡書，阻止不了...

高虹安不妙！ 高院停審並聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理

新竹市長高虹安涉犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪，台北地院認定不法所得為11萬6514元，判她7年4月徒刑，褫奪公...

婚宴遇仇人慘遭痛毆...20萬名牌包也被潑漆 法官判賠17萬

新竹張女前年在婚宴會館巧遇與她有金錢糾紛的李女，竟失控持辣椒水狂噴，還痛毆、拉扯，往李女頭上、衣服倒上綠色油漆，導致李女...

北聯幫北武堂主涉電信詐騙 車手小弟黑吃黑 16人起訴

北聯幫北武堂堂主黃琝翔曾氣憤帶小弟在台北地檢署門口砍人，去年檢警「靖城專案」掃蕩黃涉籌組電信詐欺集團，並查出黃旗下車手疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。