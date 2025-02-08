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婚宴遇仇人慘遭痛毆...20萬名牌包也被潑漆 法官判賠17萬
新竹張女前年在婚宴會館巧遇與她有金錢糾紛的李女，竟失控持辣椒水狂噴，還痛毆、拉扯，往李女頭上、衣服倒上綠色油漆，導致李女20萬的名牌包全毀，衣服、髮片等都因沾滿綠漆無法清除，憤而索賠40萬。法官審理後判張女需賠17萬。
判決書指出，張女和李女有金錢糾紛因而心生不滿。前年11月5日晚間10時許，張女在新竹市某婚宴會館旁樓梯，看見李女盛裝前來赴友人婚宴，竟先持辣椒噴霧罐朝李女左半臉噴灑，並徒手毆打李女頭部、拉扯其頭髮，致李女跌坐至地上而受有雙眼結膜灼傷及左膝挫傷等傷害。
張女再持裝有綠色油漆的寶特瓶，倒在李女頭部，導致其髮片、所穿著之衣服、鞋子及當天攜帶的包包，均因沾滿綠色油漆無法清除，汙損不堪使用。事後李女憤而報警提告，新竹地院依傷害罪判處張女拘役35天，易科罰金3萬5千元。
李女控訴，由於張女暴行造成她心裡陰影，出門感到恐慌，無法上班，請求張女賠償受損包包20萬元、髮片1萬8000元、鞋子2000元、內衣2000元、裙子及小外套400元及精神慰撫金17萬7600元，共計40萬元。
法官考量事故發生時，李女受損的包包、衣物均非新品，且警詢時李女自述包包為5萬元，最終認定物品因張女毀損而受損之費用應為7萬2400元；精神慰撫金部分，法官判准10萬元，最終判張女需賠李女17萬2400元。
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