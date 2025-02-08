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北聯幫北武堂主涉電信詐騙 車手小弟黑吃黑 16人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北聯幫北武堂堂主黃琝翔曾氣憤帶小弟在台北地檢署門口砍人，去年檢警「靖城專案」掃蕩黃涉籌組電信詐欺集團，並查出黃旗下車手疑黑吃黑120萬餘元，遭集團威逼下跪。北檢偵結今依組織、詐欺、擄人勒贖等罪嫌起訴16人。

去年台南區漁會理事長林士傑遭槍殺、威震集團董事長吳明達在自家三溫暖被開槍警告，全國掃黑肅貪，檢警為期10天的「靖城專案」中，掃蕩北聯幫北武堂堂主黃珉翔涉籌組電信詐欺集團。

檢警調查，詐團在網路投放詐騙廣告，主打保證獲利，吸引有錢且願意投資的民眾加入群組，並打電話鎖定詐騙高齡長者，長者遭假投資詐騙每人每次損失金額從10萬元至2百萬、3百萬元，其中一人被騙共約1千萬元，該詐團詐騙金額近3千萬元。

檢方指出，黃珉翔懷疑旗下車手疑「黑吃黑」私吞120萬６千元贓款，黃珉翔、周紘瑋等人去年7月間涉派人擄走張姓、李姓車手，反手上銬、威逼下跪道歉認錯。北檢今偵結，依組織犯罪條例、擄人勒贖、詐欺等罪嫌起訴黃珉翔、周紘瑋等詐團16人。

34歲黃琝翔原與竹聯幫仁堂「弘仁會」關係密切，後來加入北聯幫為北武堂堂主，黃在2022年間派小弟「護駕」退休警官許恒瑞，卻遭許的仇家毆打、當場鬥毆遭警方逮捕送辦，黃竟派小弟帶著西瓜刀至北檢門口公道，有被害人肌腱被砍斷，黃等人遭依殺人未遂罪嫌起訴。

北聯幫男子黃琝翔曾率眾公然在北檢大門持刀砍人，檢警掃蕩其詐團依法起訴16人。圖／本報記者翻攝
北聯幫男子黃琝翔曾率眾公然在北檢大門持刀砍人，檢警掃蕩其詐團依法起訴16人。圖／本報記者翻攝

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