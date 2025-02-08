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退役少校戴「政戰」軍帽謊稱國安局中將 紫南宮被騙3袋錢母報警逮人
李姓男子是退伍少校，卻自稱是國安局「中將」，到竹山鎮紫南宮聲稱賴清德總統將來發紅包，勘查維安動線，趁機向廟方詐騙招財錢母、項鍊，竹山警分局昨天循線查獲，依詐欺罪嫌移送法辦。
紫南宮招財錢母每年吸引信眾排隊領取，今年蛇年聚寶盆造型更是廣獲好評，60多歲李姓男子動起歪腦筋，戴著一頂繡有「政戰」軍帽，堂而皇之到紫南宮，告知廟方自己是國安局中將，因為賴清德總統將到紫南宮發小紅包，要先勘查維安動線。
廟方安排他參觀紫南宮周邊後，致贈三袋錢母，但事後認為國安局維安任務，不會派出高階將領負責勘查動線，經向國安局查證後，確認國安局並無這名中將。
竹山警分局接獲報案後，調閱監視器查緝，將李姓男子拘提到案，查扣12盒精裝錢母套幣、8對金銀錢母、5條項鍊及做案用軍官帽子等證物。
警方也發現李男是假冒高階將領慣犯，他早年從軍中以少校官階退伍，卻一再冒用將領身分身分行騙，自稱是國安局少將向一家公司謊稱總統要來參觀，曾遭判刑1年8個月。這次又重施故技，警方詢問後依詐欺等罪移送南投地檢署偵辦。
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