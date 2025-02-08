指壓偷拍、強襲女直播主下體 台中按摩師坐牢再賠81萬

台中黃姓男子在大雅區經營養生會館，替女顧客按摩時偷拍、強摸下體，刑事被依強制猥褻罪判刑9月入獄；女子身心受創影響直播工作，再對黃求償131萬元，民事庭認為女子求償醫藥、工作損失有理由，精神撫慰金以10萬元適當，判黃應給付她81萬元，可上訴。

檢警調查，黃男（34歲）2023年9月22日替女顧客指壓，對方身穿內衣褲換上按摩袍後，黃趁機將女子內褲往上捲，用手機偷拍臀部、兩腿間。黃再要求女子正面仰躺，大膽出手摸她鼠蹊部、下體。

女子起初驚恐不敢出聲，伸手阻擋下體後仍被繼續亂摸，因眼角餘光發現黃男拿手機偷拍，忍無可忍下起身喝斥並報警。

檢方訊時，黃男坦承偷拍、亂摸女子下體，警方也查扣他作案手機；女子遇害後於IG上張貼事發經過，有其他被害者、前員工陸續傳訊告知，表示也曾遭黃男下手。

台中地院刑事庭審理時，黃請求緩刑，但法院認為，黃要女子轉正面時刻意用小毛巾蓋住她眼睛再繼續猥褻，因黃的妻子聽見女子大聲喝斥上樓查看，黃這才停手，且黃犯後也非自始坦承，一度辯稱是女子有讓他誤會得以撫摸之舉。

刑事庭認為，女子遇害後也無意願調解，不希望給黃男緩刑，審酌一切情狀後依強制猥褻罪判他9月確定。

女子再提民事求償，主張遇害心理創傷持續治療花費2萬4000元，自己原是直播主，事後心裡創傷影響開播效率品質，工作損失69萬2817元，精神撫慰金60萬元，一共求償131萬6817元。黃男則說，對刑事判決無意見，現正入獄服刑中，但認為女子求償金額過高。