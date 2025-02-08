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前世太子和宮女...瘋狂女病患「勾勾纏」主治醫師下場曝

聯合報／ 記者王聖藜/即時報導

林姓女子8年前看診愛上章姓醫師，寫騷擾信稱前世她是章的「宮女」，不惜誣告坐牢，只為見章一面，警方核發書面告誡書，阻止不了林女傾訴愛意，檢察官起訴林女；台北地院審理，依跟蹤騷擾罪判她拘役40日。

33歲林姓女子2017年起，因看診對章姓主治醫師心生愛慕，陸續以電話、電子郵件、預約門診、寄送物品等向章表達心中的想法，章極感困擾，2023年8月11日向警方通報，警方在2024年1月4日核發書面告誡書給林女，林女仍不知停止騷擾。

林女2024年2月6日、2月9日寄送電子信件，以與性有關的方式騷擾章姓醫師，章於是向台北市警中正二分局報案。

檢警調查，林女寄郵件給章表示「我前不久有去算我們的前世，前世的我們是父女」、「而另外一世就像我們剛開始一樣，相處的很好，那一世的你是太子，我是宮女，因為我被其他宮女欺負，被你看到解救了我」。

林女對章表示「一直到了這輩子我遇見你，我又愛上你了」、「我想已經沒有人能再讓我如此感情用事了，我知道我跟你說過不會再打擾你，但還是想祝你新年快樂」。

事實上，章姓主治醫師曾在台中控告林女跟蹤、騷擾，台北地檢署起訴林女後，台中地檢署聲請將案件由台北地院併辦審理；依台中地檢署的併辦事實，林女曾誣告章姓醫師判處有期徒刑8月確定，2022年10月24執行完畢。

不過，林女出監後，還是持續以化名向章道歉稱「我不該為了見你就浪費司法資源，真的很對不起，我也知道我錯了，也受到懲罰，請你原諒我」。

台北地院判決指出，林女不知尊重章的意願，對章反覆騷擾，造成章的心理壓力，她犯後已坦承犯行，但未能與章和解並賠償損失，審酌她自述研究所畢業、未婚，判拘役刑40日，得易罰金4萬元，判決可以上訴。

林姓女子8年前看診愛上章姓醫師，寫騷擾信稱前世她是章的「宮女」，不惜誣告坐牢，只為見章一面，警方核發書面告誡書，阻止不了林女傾訴愛意，檢察官起訴林女。跟騷示意圖。圖／AI生成
林姓女子8年前看診愛上章姓醫師，寫騷擾信稱前世她是章的「宮女」，不惜誣告坐牢，只為見章一面，警方核發書面告誡書，阻止不了林女傾訴愛意，檢察官起訴林女。跟騷示意圖。圖／AI生成

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