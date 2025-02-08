天道盟公主涉虐死老翁拒國民法官審理 中院有這考量「准了」

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾犯棄屍罪被判2年，她2023年又涉嫌將中風的陳姓老翁帶去土地質押借貸後虐死對方；竺及辯護人主張不讓國民法官審理，認為其前案媒體報導會讓國民法官產生預斷，台中地院雖不採信該理由，但考量本案過於繁雜，裁定不行國民參審程序。

竺女的辯護人主張，竺女2016年另案被起訴傷害致死等罪，該部分已判無罪，因當時媒體大篇幅報導，以聳動標題稱她「天道盟公主」，以「虐殺有人棄屍」、「凌虐致死」誇張詞語形容她，而本案情切與竺前案類似，都是檢察官起訴傷害致死，恐讓國民法官將前案帶入本案，恐未審先判。

辯護人說，竺女姓氏特殊，以她的姓在網路搜尋都能輕易看到她前案新聞，足影響閱覽者心證，若由國民法官審判可能受媒體偏頗報導影響，且本案證人眾多，恐讓審判期日過長，國民法官難負荷，聲請不行國民參審程序。

實際上，竺女2016年10月被控在桃園色誘癌末的吳姓男子敲詐金錢，吳被迫過戶名下1棟房產給她仍被虐死。桃園地院一審以無明顯證據證明竺殺人，該部分判無罪，然而二審逆轉依傷害致死判她12年，直到更一審再判無罪，最終僅依棄屍罪判她2年確定。

竺女2024年又捲入類似案件，台中地檢起訴她將囚禁陳姓老翁數日，帶去辦土地所有權狀換發、印鑑證明補發及申請土地登記謄本，後衝突竟朝陳痛毆打到大量內出血身亡，竺作案逃逸被逮，再度涉犯傷害致死罪嫌。

台中地院指出，竺女否認檢方起訴事實，檢方提出包括罪責、量刑調查，相關人筆錄等，實際要調查證據近120項，另聲請傳喚3名證人交互詰問，竺女也聲請調查證據5項。

中院認為，以上調查、交互詰問等，需國民法官高專注並得保留暫休庭時間，以考量過民法官負擔，每日安排詰問人數「極為有限」，且檢方起訴竺女犯罪時間長，涉案情節需進一步釐清，可見本案案情確屬繁雜，非常久難完成審判，符合國民法官法第6條第1項第3款事由。

中院也說，本案影響社會治安巨大，具有公益性，就算竺女前案被媒體報導，國民法官能在受選任前就已不可避免透過媒體得知關於本案獲前案資訊，制度上仍可透過職業法官在審前說明無罪推定、證據裁判等原則，及實際審理討論，降低偏見、預斷風險。

中院表示，本案並無辯護人所謂，有國民法官法第6條第1項第1款所定難期國民法官公正審判之虞情形，也沒有同條項第5款有事實足認行國民參與審判顯不適當。