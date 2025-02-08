簽離婚協議 男持菜刀、手銬逼妻喝藥再性侵遭起訴
台北市趙姓男子遭妻子提離婚，心有不甘認為夫妻關係付諸流水，涉嫌持菜刀威逼妻子，上手銬腳銬限制妻子行動，逼迫喝下不明藥劑，強行發生性行為，事後卻態度大轉變不斷低頭道歉，妻子趁機求助脫困。台北地檢署今偵結，認定趙男涉加重強制性交罪依法起訴。
檢方調查，去年11月間2旬趙男與妻子已簽署離婚協議，但對於婚姻關係心有不甘，回想過往付出的一切落空還被妻子提離婚等，情緒激動下涉嫌持家中菜刀威脅妻子不准離開，且上手銬、腳銬限制妻子行動自由，更逼迫妻子喝下摻有不明藥劑的液體，違反妻子意願強行發生性行為。
檢方指出，趙男事後態度大轉變，不斷向妻子道歉，妻子掙扎中製造聲響且大呼「救命」，趙男得知已報警隨即離開家，妻子因而獲救並至醫院性侵害案件驗傷，妻子尿液、血液中檢驗出不明具有鎮靜、安眠成分藥物。
檢方認為，妻子被迫喝下不明藥物，但仍意識清楚，對於事件敘述詳細，且趙男在檢警偵訊時均坦承犯行，供稱藥物是朋友給的、用以助興等語；加重強制性交罪為有期徒刑7年以上之罪，妻子不願再忍受親密關係間的暴力行為，堅持提告不願調解，檢方依加重強制性交罪嫌起訴趙男。
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