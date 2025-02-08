快訊

周日大驚喜！ 高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇遊港」 6大拍攝點、7站出發路線快筆記

今天請假虧爆？過來人曝補班「真實情況」CP值超高：還有錢可拿

獨／太幸運！巧遇「竹北吊車大王」亂入排隊 路人竟獲3千「開工紅包」

簽離婚協議 男持菜刀、手銬逼妻喝藥再性侵遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市趙姓男子遭妻子提離婚，心有不甘認為夫妻關係付諸流水，涉嫌持菜刀威逼妻子，上手銬腳銬限制妻子行動，逼迫喝下不明藥劑，強行發生性行為，事後卻態度大轉變不斷低頭道歉，妻子趁機求助脫困。台北地檢署今偵結，認定趙男涉加重強制性交罪依法起訴。

檢方調查，去年11月間2旬趙男與妻子已簽署離婚協議，但對於婚姻關係心有不甘，回想過往付出的一切落空還被妻子提離婚等，情緒激動下涉嫌持家中菜刀威脅妻子不准離開，且上手銬、腳銬限制妻子行動自由，更逼迫妻子喝下摻有不明藥劑的液體，違反妻子意願強行發生性行為。

檢方指出，趙男事後態度大轉變，不斷向妻子道歉，妻子掙扎中製造聲響且大呼「救命」，趙男得知已報警隨即離開家，妻子因而獲救並至醫院性侵害案件驗傷，妻子尿液、血液中檢驗出不明具有鎮靜、安眠成分藥物。

檢方認為，妻子被迫喝下不明藥物，但仍意識清楚，對於事件敘述詳細，且趙男在檢警偵訊時均坦承犯行，供稱藥物是朋友給的、用以助興等語；加重強制性交罪為有期徒刑7年以上之罪，妻子不願再忍受親密關係間的暴力行為，堅持提告不願調解，檢方依加重強制性交罪嫌起訴趙男。

趙姓男子涉嫌持菜刀威逼妻子，逼迫喝下不明藥劑，強行發生性行為。示意圖／取自Ingimage
趙姓男子涉嫌持菜刀威逼妻子，逼迫喝下不明藥劑，強行發生性行為。示意圖／取自Ingimage

夫妻關係 性侵 離婚

延伸閱讀

高雄分屍案凶嫌曾犯性侵假釋出獄 心理師：缺乏良知的人很自戀

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

曾犯性侵入獄…高雄翁這回涉分屍拋運河 學者：恐有病態人格

剛果監獄大暴動 160女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

相關新聞

「護國神醫」詐健保費改判無罪 檢方不服上訴仍被駁回

高雄幸福診所負責人林聖章因擔任台灣奧運、亞運國家隊醫，被喻為「護國神醫」，卻被指控涉詐領健保費2萬多元，一審依違反醫師法...

天道盟公主涉虐死老翁拒國民法官審理 中院有這考量「准了」

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾犯棄屍罪被判2年，她2023年又涉嫌將中風的陳姓老翁帶去土地質押借貸後虐死對方；竺及辯護人...

簽離婚協議 男持菜刀、手銬逼妻喝藥再性侵遭起訴

台北市趙姓男子遭妻子提離婚，心有不甘認為夫妻關係付諸流水，涉嫌持菜刀威逼妻子，上手銬腳銬限制妻子行動，逼迫喝下不明藥劑，...

她不滿女女戀租屋同居曝光 控訴軍中同袍母親誹謗反被判誣告

職業軍人黃姓女子與同袍是對同性情侶，因遭對方母親反對，違反規定在外租屋同居，對方母親向服役單位陳報，反遭誣指涉誹謗，母女...

軍人酒後KTV大亂鬥1死3傷 陸軍刺死海陸...屏檢殺人罪起訴

屏東縣去年10月發生軍人酒後KTV鬥毆釀1死3傷，陸軍機步333旅林姓軍人持刀刺死海軍陸戰洪男，屏東地檢署偵結，林男依現...

酒駕撞死晨運翁判沒收BMW 律師辯應限於故意犯罪

30歲男子洪伯軍2023年酒駕，在新北市五股區撞死清早運動的王姓老翁，王的女兒無法接受噩耗，每天念「爸爸回來了？」新北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。