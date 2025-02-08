她不滿女女戀租屋同居曝光 控訴軍中同袍母親誹謗反被判誣告

職業軍人黃姓女子與同袍是對同性情侶，因遭對方母親反對，違反規定在外租屋同居，對方母親向服役單位陳報，反遭誣指涉誹謗，母女情誼大受影響，更面對刑事偵查，最後獲不起訴後提告附帶民事賠償。台南地院認黃女犯誣告罪處5月，緩刑2年，應向國庫支付10萬元。

黃女一度否認犯行，直至法院審理時坦承犯行，並請求與對方母親調解，賠償損害，若未能達成共識，也願公益捐款國庫10萬元作為緩刑條件。她向法官求情，稱目前為職業軍人，若未獲緩刑宣告，將遭單位汰除，喪失軍人身分。

不過，同袍母親則具狀表示，她身心飽受煎熬，無法原諒被告，不願調解，也不同意給予緩刑機會。

台南地院指出，黃女與告訴人女兒由同袍發展為同性情侶，因遭反對，違反軍中規定在外租屋同居，告訴人據實向服役單位陳述上情，卻遭黃女誣指涉嫌誹謗，過程中，除母女情誼大受影響，也需面對刑事偵查，所受精神痛苦必然不輕。但考量緩刑宣告與否，攸關黃女軍人身分，黃女願以賠償告訴人或捐款國庫方式彌補所犯，均屬適當。