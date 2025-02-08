快訊

周日大驚喜！ 高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇遊港」 6大拍攝點、7站出發路線快筆記

今天請假虧爆？過來人曝補班「真實情況」CP值超高：還有錢可拿

獨／太幸運！巧遇「竹北吊車大王」亂入排隊 路人竟獲3千「開工紅包」

聽新聞
0:00 / 0:00

軍人酒後KTV大亂鬥1死3傷 陸軍刺死海陸...屏檢殺人罪起訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣去年10月發生軍人酒後KTV鬥毆釀1死3傷，陸軍機步333旅林姓軍人持刀刺死海軍陸戰洪男，屏東地檢署偵結，林男依現役軍人殺人罪等罪嫌起訴，移審屏東地院後法院裁定續押。

檢方起訴指出，陸軍機械化步兵第333軍人與友人空軍防空暨飛彈642營第二連鄞男、江男，去年10月12日凌晨2點多，到長治鄉瑞光路某KTV喝酒唱歌，友人鄞男、江男與店內其他顧客因座位分配問題產生肢體衝突， 經店員驅趕所有顧客至店外道路上公共空間。

未料林男在店外持續叫囂、推擠，引發第二波衝突，林男持刀具朝被害人賴男刺擊，致賴男受有左側胸部穿刺傷、少量氣血，之後又朝海軍陸戰隊員紅男方向接近，林男遭洪男毆打後，林男不滿遭洪男持續追打，另基於殺人之犯意，持刀殺害洪男，洪男送醫急救不治。

檢方偵結起訴依現役軍人犯殺人等罪嫌起訴林男，林男所犯屬國民法官法適用罪名，本月7日移審法院審理，經法院裁定繼續羈押；檢方將考量並徵詢被害家屬意見，依國民法官法程序執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣長治鄉瑞光路去年10月發生酒後鬥毆卡拉OK店，釀一死三傷。圖／讀者提供
屏東縣長治鄉瑞光路去年10月發生酒後鬥毆卡拉OK店，釀一死三傷。圖／讀者提供
屏東縣去年10月發生軍人酒後KTV鬥毆釀1死3傷，陸軍機步333旅林姓軍人（前排中，咖啡色上衣者）持刀刺死海軍陸戰洪男，屏東地檢署偵結，林男依現役軍人殺人罪等罪嫌起訴，移審屏東地院後法院裁定續押。圖／讀者提供
屏東縣去年10月發生軍人酒後KTV鬥毆釀1死3傷，陸軍機步333旅林姓軍人（前排中，咖啡色上衣者）持刀刺死海軍陸戰洪男，屏東地檢署偵結，林男依現役軍人殺人罪等罪嫌起訴，移審屏東地院後法院裁定續押。圖／讀者提供

國民法官 屏東 軍人 鬥毆

延伸閱讀

和已婚男上校搞外遇還傳訊「做愛可以」 陸軍女上尉被退伍

陸軍二等兵見室友枕頭下方藏放近3萬元 心生貪念摸走藏廁所天花板

實際參審後 國民法官對司法信任度100%

惡狼約唱歌在澎大海摻迷奸藥水 女遭扛至旅館性侵拍裸照

相關新聞

「護國神醫」詐健保費改判無罪 檢方不服上訴仍被駁回

高雄幸福診所負責人林聖章因擔任台灣奧運、亞運國家隊醫，被喻為「護國神醫」，卻被指控涉詐領健保費2萬多元，一審依違反醫師法...

天道盟公主涉虐死老翁拒國民法官審理 中院有這考量「准了」

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾犯棄屍罪被判2年，她2023年又涉嫌將中風的陳姓老翁帶去土地質押借貸後虐死對方；竺及辯護人...

簽離婚協議 男持菜刀、手銬逼妻喝藥再性侵遭起訴

台北市趙姓男子遭妻子提離婚，心有不甘認為夫妻關係付諸流水，涉嫌持菜刀威逼妻子，上手銬腳銬限制妻子行動，逼迫喝下不明藥劑，...

她不滿女女戀租屋同居曝光 控訴軍中同袍母親誹謗反被判誣告

職業軍人黃姓女子與同袍是對同性情侶，因遭對方母親反對，違反規定在外租屋同居，對方母親向服役單位陳報，反遭誣指涉誹謗，母女...

軍人酒後KTV大亂鬥1死3傷 陸軍刺死海陸...屏檢殺人罪起訴

屏東縣去年10月發生軍人酒後KTV鬥毆釀1死3傷，陸軍機步333旅林姓軍人持刀刺死海軍陸戰洪男，屏東地檢署偵結，林男依現...

酒駕撞死晨運翁判沒收BMW 律師辯應限於故意犯罪

30歲男子洪伯軍2023年酒駕，在新北市五股區撞死清早運動的王姓老翁，王的女兒無法接受噩耗，每天念「爸爸回來了？」新北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。