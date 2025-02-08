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軍人酒後KTV大亂鬥1死3傷 陸軍刺死海陸...屏檢殺人罪起訴
屏東縣去年10月發生軍人酒後KTV鬥毆釀1死3傷，陸軍機步333旅林姓軍人持刀刺死海軍陸戰洪男，屏東地檢署偵結，林男依現役軍人殺人罪等罪嫌起訴，移審屏東地院後法院裁定續押。
檢方起訴指出，陸軍機械化步兵第333軍人與友人空軍防空暨飛彈642營第二連鄞男、江男，去年10月12日凌晨2點多，到長治鄉瑞光路某KTV喝酒唱歌，友人鄞男、江男與店內其他顧客因座位分配問題產生肢體衝突， 經店員驅趕所有顧客至店外道路上公共空間。
未料林男在店外持續叫囂、推擠，引發第二波衝突，林男持刀具朝被害人賴男刺擊，致賴男受有左側胸部穿刺傷、少量氣血，之後又朝海軍陸戰隊員紅男方向接近，林男遭洪男毆打後，林男不滿遭洪男持續追打，另基於殺人之犯意，持刀殺害洪男，洪男送醫急救不治。
檢方偵結起訴依現役軍人犯殺人等罪嫌起訴林男，林男所犯屬國民法官法適用罪名，本月7日移審法院審理，經法院裁定繼續羈押；檢方將考量並徵詢被害家屬意見，依國民法官法程序執行。
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