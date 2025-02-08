酒駕撞死晨運翁判沒收BMW 律師辯應限於故意犯罪

30歲男子洪伯軍2023年酒駕，在新北市五股區撞死清早運動的王姓老翁，王的女兒無法接受噩耗，每天念「爸爸回來了？」新北地院國民法官庭依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判他6年3月刑，並沒收犯案用BMW。案經上訴，台灣高等法院6日辯論終結，洪的律師萬建樺主張不應加重量刑，且BMW沒有促成犯罪效用，應不得沒收。

洪男有侵占、妨害公務刑案紀錄，前年8月23日他於台北市林森北路一家酒店飲酒，翌日凌晨執意駕駛白色BMW載送2男、1女共3名友人返家。24日凌晨4點27分，洪行經五股區新城八路右轉芳洲八路時，因未注意70歲的王姓老翁正穿越人行道，直接大力撞飛對方，車頭與擋風玻璃嚴重破裂。

王姓老翁顏面、頸椎、左側鎖骨、肩胛骨、左側肋骨骨折，消防人員到場時，王翁已無生命跡象，經緊急送醫搶救，仍於同年9月1日宣告不治。

警方當時測得洪伯軍的酒測值為每公升0.42毫克，新北地院認為洪雖自首，但酒駕前友人曾勸阻酒駕，洪卻置之不理執意，使死者家屬承不可磨滅的心靈創痛。考量洪已與被害家屬達成民事和解，已賠償和解金額九分之七，餘款將待服刑出監後按月賠償，一審判他6年3月徒刑，但依檢察官主張，沒收BMW以杜絕酒駕。

高院6日開庭時，律師萬建樺認為一審不該依道路交通管理處罰條例第86條第1項第5款「汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行」加重其刑，認為刑法已經加重，如此有雙重評價的問題。

此外，萬建樺也舉無照男子李佳修酒駕撞死人案為例，指李沒有自首，但被判5年6月徒刑，而洪有自首卻判得比李還重，一審適用法律錯誤。而一審沒收BMW，萬建樺也主張沒收應限於故意犯罪，而本件是「過失」，不應沒收。

針對量刑，檢察官請合議庭依法審酌，律師萬建樺則請撤銷加重部分，並尊重被害人意見從輕量刑。審判長諭知2月21日宣判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康