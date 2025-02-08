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牧東光電2老董勾結四海幫 掏空1.3億

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

四海幫前海罡堂堂主方寶慶（前）涉牧東光電假交易遭檢方通緝。聯合報系資料照
四海幫前海罡堂堂主方寶慶（前）涉牧東光電假交易遭檢方通緝。聯合報系資料照
牧東光電前後任董事長曾政順、游盛聯等高階人員，涉勾結四海幫海罡堂前堂主方寶慶、股市禿鷹林峻輝、生活工場負責人王慶輝、基隆市前市長林右昌秘書蔡元培進行虛假交易，金額逾兩億五千萬元，導致牧東光電有一億三千萬元損失，新北地檢署檢察官王涂芝昨依違反證交法特別背信、洗錢等罪起訴曾政順共十七人。

方寶慶、林峻輝遭通緝

同案起訴包括牧東總經理張君儀、前董座特助張君源兄弟、總經理特助黃悌愷、產品事業處協理許吉富、蘭陽能源負責人莊炳銘、威尊餐坊負責人楊定尊、政紘公司負責人邱偉哲、悅泰電商負責人張興泰、隆一公司負責人陳威穎、林峻輝特助吳念真等；方寶慶（英文名James）與林峻輝（本名林家毅、化名沈淮）未到案遭檢方通緝。

起訴指出，曾振順、游盛聯與生活工場等公司以直接或間接方式，使牧東新增電芯、果汁機、車輛、居家用品、環保塑膠粒、電子元件連接器及棒材等事業，安排無必要性的擴廠及購買設備，使銷貨端、客戶端廠商與牧東進行非常規交易，套利五八四三萬不法所得。

生活工場慘被「黑吃黑」

檢方調查，生活工場因有資金缺口，為了向牧東光電借款，只能配合林峻輝掌控的菖舜國際做假交易，雙方簽訂買賣刀具契約，牧東支付菖舜貨款近四千萬元後，原約定貨款流入王慶輝旗下的廣九物流公司，詎料林峻輝卻把款項侵吞，最後變成「只有金流、沒有物流」，釀成牧東虧損，王慶輝錢沒借到還要倒貼利息，最後還被檢方收押。

起訴指出，林峻輝找來國小同學蔡元培擔任牧東總經理兼大陸子公司「南通四和公司」董座，二○二二年間，涉與方寶慶共謀，偽造大陸公司採購合約書，由南通四和向方寶慶掌控的香港恩德利公司下訂電子元件連接器，藉此掏空南通四和一三二四萬元。

向港商買名車洗錢海外

誇張的是，曾振順、張君儀明知香港日晨公司資本額僅港幣一萬元，卻主導牧東光電向日晨公司採購廿二輛賓士、凌志高級車款，總共支付一八八萬美金，結果日晨未能履約交貨，導致牧東光電提列財報損失。

方寶慶（綽號寶哥）曾任四海幫海罡堂主，後來轉型投資醫美診所，過去傳出與藝人李妍璟交往。檢方前年偵辦和進電子假交易掏空案時，方寶慶也遭搜索約談，此次又聯手林俊輝境外洗錢，原以為天衣無縫，結果被調查局台北市調查處調查官張瑋珊揪出。

吳念真 林右昌 洗錢 物流 通緝 電商

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