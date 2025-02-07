史書華前妻不忍了：轉移焦點固定行徑 不滿遭指沉浸源自中國宗教組織

網紅牙醫師史書華遭前妻郭月庭控告與已婚的語言治療師張偉倩有染，前妻提告求償，新北地方法院6日判張偉倩須賠償被害人20萬元，消息傳出後，史書華與張偉倩遭非議。史晚間8點多在粉專上發文，聲稱「前妻長期沈浸某個特定源自中國的宗教組織」，意識形態明顯影響了她的觀點、間接影響家庭與親子關係，民眾質疑他「抹紅前妻」。郭月庭深夜發聲明，感謝法官還她正義，也反擊史「每逢被指控就轉移焦點」。

前妻郭月庭聲明全文如下：

大家晚安，我是月庭，先深深謝謝大家對我的關心。我只是個平凡的媽媽，生活簡單低調，卻在婚姻中經歷了驚濤駭浪，不是三言兩語能說清楚的。幸賴法官賜與公正的裁判，還我期待已久的正義；更謝謝社會大眾的支持，給了我繼續前行的勇氣。

史先生稍早的聲明，對於自己的行為毫無悔意，還為了維護自己的信眾不惜對我進行誣蔑，而這一切，正是他長期以來每逢被指控就轉移焦點的固定行徑。

關於史先生聲明所涉及的刑事誹謗責任，我已委請律師蒐證並進行後續處理。如今我只想揮別黑暗的過去，展開新的人生，也希望史先生誠實面對自己，活得坦然。因為私人事件占用媒體版面，深感抱歉，也再次謝謝大家！

郭月庭

田欣永律師

陳建州律師

郭月庭表示和史書華結褵多年，原本家庭和樂，但史自2021年起就不斷為細故責罵她，甚至要求她去看心理、婚姻諮商；她原本以為自己有錯，盡力配合想維繫婚姻。但2021年12月30日凌晨，她查看史的LINE對話，發現他與「丁醫師」有曖昧對話，後來比對查出「丁醫師」其實是張偉倩，兩人不僅互稱「寶貝」，還寫下鹹濕對話，像是「我真的很會口交嗎」、「你明明說你也有射在他們嘴裡」、「好想要你、我也是、我好濕」，推測1個月至少性交2次。

翌日晚間前妻再查看，發現對話對象包括「劉醫師」，真實身分也是張偉倩，2021年6月21日張偉倩拍下自己背面裸照傳送給史書華，並於同年6月29日傳訊稱「只記得我叫你摸我屁屁然後我就暈倒了」、「喜歡新的小褲嗎」，史書華回覆「超愛 你超性感」。

因張偉倩主動說「（史書華的照片）好帥，真的超級帥，瞬間濕」、「原始本能地渴望得到你，即刻地極度地需要你」、「醫師請我驗孕，還有內診」、「我們還要在很多地方聊聊天 喝喝茶 做做愛」，並問「你很期待有小書華嗎」、「我真的很會口交嗎」，史書華夫妻前年10月離婚。前妻提損害賠償訴訟，向張女索100萬精神慰撫金，新北地院認為史書華與張偉倩破壞前妻的圓滿婚姻，賠償金額40萬妥適，因前妻在家事調解時約定免除史書華對她的侵害配偶權損害賠償債務，判張偉倩賠償20萬元。

史書華近日力推罷免國民黨立委，外遇消息傳出後，遭網友質疑他「先罷免前妻」。在沉寂數小時後，史書華在粉專上表示「作為公眾人物，我對社會負有責任，對因此事對社會造成的影響，深表歉意。」但又聲稱「判決書中有許多並非我與張女士的真實對話」，並說自己遭家暴。