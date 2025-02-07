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指柯文哲帶不明金錢回家挨告 昔日輔選幹部許富舜赴北檢說明

中央社／ 台北7日電

民眾黨前黨主席柯文哲涉政治獻金案遭羈押，柯妻陳佩琪提告許富舜、鄭淑心妨害名譽。聯合報系資料照
民眾黨前黨主席柯文哲涉政治獻金案遭羈押，柯妻陳佩琪提告許富舜、鄭淑心妨害名譽。聯合報系資料照

前台北市長柯文哲昔日輔選幹部許富舜、鄭淑心指稱，柯文哲帶不明金錢回家及有人反映捐款沒拿到收據。柯文哲妻子陳佩琪提告2人加重誹謗，台北地檢署今天傳喚許富舜說明，訊後請回。

2014年曾協助柯文哲競選台北市長的醫師許富舜日前在陳佩琪臉書（Facebook）留言指出，2014年他為柯文哲建置線上政治獻金電子金流系統，當時認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作團隊，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓」。不過，這則留言已刪除。

另外，柯文哲2014年台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心日前受訪時表示，柯文哲當年還在與民進黨初選時，她所募到的錢都親自交給陳佩琪，近期有人反映當時捐款卻沒拿到收據。

陳佩琪不滿許富舜、鄭淑心言論，1月間向北檢提告2人加重誹謗。檢察官於1月22日傳喚陳佩琪說明，訊後請回。

檢察官今天首度傳喚許富舜到案。許富舜訊後發出聲明表示，「事實呈現，坦然面對，已向檢察官充分說明並提供證據，全力配合還原真相。同時，呼籲柯P與師母勿濫用訴訟手段，箝制輿論、影響司法公正。」

許富舜委任律師指出，許富舜的發言皆基於事實與合理評論。除了充分說明與提供證據外，也提供證人供檢方傳訊，期待檢察官釐清真相，還許富舜清白。

柯文哲 檢察官 陳佩琪

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