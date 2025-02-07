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王世堅轟惡魔、莊瑞雄酸黑道…何志偉堅持和解要有這6字 法官困惑了

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

何志偉（左起）、王世堅、莊瑞雄。合成圖／聯合報系資料照
何志偉（左起）、王世堅、莊瑞雄。合成圖／聯合報系資料照

民進黨本屆立委初選時「黨內互打」，莊瑞雄稱「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」，總統府副秘書長何志偉認為，王世堅和莊瑞雄公開辱罵他，侵害名譽權，向2人提告求償各3百萬元，士林地院判決何敗訴。何上訴，台灣高等法院今開庭，王親自出庭，法官蔡子琪勸雙方和解，但委任律師出庭的何「仍有堅持」，法官定3月28日續行準備程序。

何志偉主張，2023年民進黨黨內初選期間，莊瑞雄在鄰江里陳豊祥里長辦公室，公開罵他「可恥」、「下三濫」，又說「為什麼何志偉在立法院沒人緣，因為他很假」、「老共只要對台灣威嚇，所有立法院立委112位都敢講，只有他不敢說」；莊又立法院說「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」、「沒資格在那邊扯黑道，黨內不知有多少立委想開除何志偉」。

何志偉也指王世堅在同年3月間，於民進黨台北市黨部說「我信賴但是不信邪」，暗指「賴」是賴清德，「邪」是何志偉；何志偉認為，當時在陳豊祥里長辦公室，王世堅以「惡魔」公然侮辱他。

士院認為，時任立委的何志偉，曾發表黑道進入民進黨選務決策之論述框架，相關的政治行動所受評論、參選理念均屬公益且涉及政治言論，有更高容忍義務，莊瑞雄言論，不具違法性。

士院指莊瑞雄稱「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」，基於媒體報導民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光之子趙介佑，涉詐欺及毒品案件而遭判有罪，及媒體報導趙介佑前由何志偉陣營引薦進入民進黨，莊瑞雄有相當理由確信其為真實，此部分非不法侵害。王世堅說的「邪」，則不能認為是指何志偉，王的「惡魔」說雖引起何不快，但評論不違法。

案經上訴，高院今續行準備程序，法官詢問雙方協商是否有進度？何志偉的律師表示，何堅持和解必須有「與事實有出入」這6個字，並未要求「與事實『不符』」，雙方可各自解讀，已有退讓，何也不會到場，不過對方未接受。

法官對於協調方案也感到疑惑，質疑屆時是要被告「對空氣朗誦」嗎？後來決定親自調解，先聽聽王世堅與莊瑞雄的委任律師意見，再聽聽何志偉方面的想法，皆閉門討論。王在高院休息區等候時，不少支持者發現他現身法院，上前致意。

法官表示，何志偉希望被告能朗讀「造成何志偉感受不佳，因112年初選已經結束，特此澄清」文字，至於「與事實有出入」等段落，何仍有想法，因此將再開一次準備程序。法官也勸，這時不是當事人黨內該團結的時刻？

據雙方律師轉述，何志偉不會到場「聽」，而王世堅、莊瑞雄也不會親口唸，皆委由律師代勞。

何志偉 民進黨 王世堅 莊瑞雄 黑道

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