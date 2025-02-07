牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

上櫃公司牧東光電前後任董事長曾政順、游盛聯等內部高階人員，被控涉以非常規交易方式，勾結四海幫海罡堂前堂主方寶慶、股市禿鷹林峻輝及「生活工場」等廠商進行假交易，並登載不實財報，導致牧東光電損失1億3千萬元，新北地檢署檢察官王凃芝今依違反證交法特別背信罪、洗錢罪起訴曾政順、游盛聯、生活工場負責人王慶輝共17人。

同案起訴包括威尊餐坊負責人楊定尊、政紘有限公司負責人邱偉哲、林峻輝聘僱助理吳念真、悅泰公司登記負責人毛明義等；方寶慶（英文名James及Andy）與林峻輝（化名沈淮）未到案發布通緝。

據調查，方寶慶（綽號寶哥）曾任四海幫海罡堂堂主，後來轉型投資醫美診所，曾傳出與藝人李妍璟交往緋聞。2022年間，方寶慶的兒子和陳姓少年為搶女友結果遭北聯幫成員帶到山上凌虐打斷雙手骨折，檢方後來起訴北聯幫眾。這次方寶慶再度躍上新聞版面，是調查局台北市調查處查出，他涉勾結牧東光電從事南通四合電子元件連接器假交易。

起訴指出，曾振順、游盛聯等人，竟意圖為自己或第三人之不法利益，涉與「生活工場」、「廣九物流」公司以直接或間接方式，使牧東公司新增電芯、果汁機、車輛、居家用品、環保塑膠粒、電子元件連接器及棒材等事業，安排無必要性的擴廠及購買設備，使銷貨端、客戶端廠商與牧東進行「過水」非常規交易，金額約2億5千萬元，不法所得5843萬元。