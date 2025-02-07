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川普掃蕩非法移民大執法！台灣酒駕害命通緝犯遭逮 將遣送回台

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

美國總統川普發動打擊非法移民行動，動員聯邦機構，逮捕非法移民，根據媒體報導，洛杉磯緝毒局近日在台灣警方提供的情資協助下，逮捕一名45歲台灣籍蔡姓通緝犯，他涉及酒駕撞死2條人命、性侵未成年等案件，2017年他逃亡海外，落腳美國，如今被逮後，預計數周後將遣送回台。

刑事局國際科指出，查緝外逃通緝犯為重點工作，各駐外聯絡組與各國執法機關都有犯罪情資交流機制，刑事局在美東、美西各派有一名聯絡官，與美方保持密切合作。

刑事局駐美西聯絡組會同美國國土安全調查局(HSI)、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)、執法行動遣返局(ERO)4個單位緝捕蔡姓通緝犯，參與行動現場並協助翻譯，蔡嫌目前遭拘留在執法行動遣返局ERO，美方完成相關程序後將遣返回台，預估尚需數周。

45歲蔡姓通緝犯，2017年潛逃至美國，2018年分別因對未成年性交罪(有期徒刑6個月)、公共危險罪(酒駕)遭台灣通緝。

據了解，新北市蔡姓通緝犯在機械公司擔任食品機械業務員，2017年3月6日晚間7時許，蔡嫌酒駕在新莊中正路、明志路三段交叉口，失控撞進機車車陣中，當場造成1死、4命危8傷慘劇。

蔡嫌除有數次酒駕前科，還透過應召站，與未成年少女性交易，觸犯妨害性自主案件，最後被判6個月徒刑。

刑事局國際科表示，在美國被逮的台灣籍蔡姓通緝犯，預計數周後遣送回台。記者廖炳棋/翻攝
刑事局國際科表示，在美國被逮的台灣籍蔡姓通緝犯，預計數周後遣送回台。記者廖炳棋/翻攝

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