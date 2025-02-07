慈濟醫院前男護理師偷拍女病患「露乳照」 願賠29萬獲緩刑

台北慈濟醫院前護理師黃少威用手機偷拍手術麻醉的女病患胸部裸照，還PO網反串，佯稱要揭發護理師偷拍惡行，檢方起訴他；台北地院審理，黃同意賠償29萬元，法官依無故攝錄他人性影像罪判他有期徒刑4月，緩刑2年。可上訴。

現年29歲的黃少威2023年12月26日18時47分，持手機私自偷拍女病患裸露乳房部位的手術過程照片，4月23日11時27分至53分，再PO網反串，於社群平台PTT貼文「爆掛，台北○○護理師偷拍病人私密照」，將照片遮隱去胸部乳頭後，作為貼文的附件張貼。

被害女病患發現後報警處理，警方查出，黃少威「作賊喊捉賊」，逮捕黃移送台北地檢署分案偵查。

檢察官偵辦，黃坦認犯罪，檢方認為，開刀房明白張貼「非醫療需求請勿拍攝病人，若術中需記錄切勿私帶手機入刀房拍攝，尊重病人隱私，勿任意拍照，勿擅自PO網，以免觸法」的標語，蒐證後起訴黃，審判中，黃向法官認罪。