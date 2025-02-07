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謝宜容涉霸凌屬下 涉貪情節待釐清...新北檢聲請延押2個月獲准

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉貪汙案件，新北地檢署向法院聲請延押今獲准，新北地院認為原羈押原因及必要性仍存在，今天上午裁定謝宜容羈押期間，自今年2月11日起延長2月並禁止接見、通信。

勞動部勞發署前北分署長謝宜容因涉嫌濫用公款招標裝潢工程及購買伴手禮盒涉貪，去年12月10日遭新北檢聲押、11日獲准。因其2個月羈押期限將於本月10日屆滿，加上檢方認為她涉貪情節尚待釐清，新北檢方前天已聲請延押。

先前謝宜容收押時，新北地檢署曾說明，她涉嫌替特定裝潢廠商「量身訂做」標案，刻意將標案，切分為預算145萬元的室內裝修和133萬元的植栽、軟裝等辦公室視覺設計，藉以規避北分署對於150萬元以上公開招標案的相關規定。

謝宜容在經手上述標案時，不僅對特定廠商公司有差別待遇，還漠視該林姓業者邀請其他廠商圍標或借用他人名義投標，以便業者得標後，替謝女量身打造專屬個人風格的辦公空間。

另外，謝宜容涉嫌以就業保險基金、就業安定基金共183萬元採購高價禮品後，將禮品挪為私人送禮之用。因此當初遭檢方依涉犯貪汙治罪條例侵占公有財物、圖利及政府採購法以非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義投標等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串、逃亡之虞，去年12月10日向法院聲押獲准。

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉貪，新北地檢署向法院聲請延押今獲准，自今年2月11日起延長2月並禁止接見、通信。圖／聯合報系資料照片
勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉貪，新北地檢署向法院聲請延押今獲准，自今年2月11日起延長2月並禁止接見、通信。圖／聯合報系資料照片

勞動部 新北 謝宜容 霸凌

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