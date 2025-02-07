快訊

獨／抗罷免打團體戰 新北藍委擬邀「川伯」當秘密武器

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

國3遊覽車超速亂換車道害4死22傷 司機判關3年6月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

遊覽車司機陳文貴前年開車行經國道3號263.7公里時，因疲勞駕駛、超速、超車不當，擦撞小客車後撞護欄，再撞另一輛小客車，最終造成4人死亡、22人受傷，陳被檢方依過失致死罪起訴，最高法院判決3年6月徒刑定讞。

陳文貴2023年10月21日上午9時許，開車搭載新竹一家科技公司41名乘客，行經國道三號雲林路段時，超速行駛且從外側車道往內側車道偏行，擦撞小客車後撞內側護欄，再撞擊另一輛小客車，導致4人死亡、22人受傷。

陳文貴向法院表示，案發前晚凌晨12時至1時睡覺，清晨4時半即出門，睡前也有服用安眠藥物，依當日行車路線規劃，車程約需2個多小時，且「那天我到中線之後恍惚，遊覽車的尾巴撞到內側的護欄」。

法院認為，陳文貴當日睡眠不足、精神不濟及恍惚，本應謹慎駕駛或拒絕駕駛，卻仍違規魯莽駕駛，且案發路段最高速限為110公里，但陳車程中不時超速以120、130公里行駛，又沒有使用方向燈並保持安全距離及間隔，釀重大車禍，確實構成過失致死罪。

判決指出，陳文貴2005年至事故發生前共有94筆交通違規紀錄，難認素行良好，且陳超速行駛，又任意驟然變換車道，未使用方向燈並保持安全距離，是事故發生唯一原因，但考量他犯後始終坦承犯行，與部分被害人、被害家屬達成和解，犯後態度尚可。

一、二審認為陳文貴嚴重違反遵守交通法規義務，造成重大危險及損害，違反義務情形及所造成的傷亡嚴重，依過失致人於死罪，判陳3年6月徒刑；案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

遊覽車司機陳文貴前年疲勞駕駛、超速、超車不當，造成4人死亡、22人受傷，最高法院依過失致死罪判3年6月徒刑定讞。本報記者／翻攝
遊覽車司機陳文貴前年疲勞駕駛、超速、超車不當，造成4人死亡、22人受傷，最高法院依過失致死罪判3年6月徒刑定讞。本報記者／翻攝

死亡 車道 過失致死

延伸閱讀

澳洲21歲年輕人開老媽的EVO IX 超速狂飆178 km/h遭警方逮捕

日月潭伊達邵立體停車場試營運 紓解連假停車壓力

彰化小客車撞上救護車 衝進鞋店 1人受傷

「績效」桿王易主！苗栗縣年度超速照相桿件數前三名公布

相關新聞

謝宜容涉霸凌屬下 涉貪情節待釐清...新北檢聲請延押2個月獲准

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉貪汙案件，新北地檢署向法院聲請延押今獲准，新北地院認為原羈押原因及必要性仍存在，今天上午...

川普掃蕩非法移民大執法 台灣酒駕害命通緝犯遭逮

美國總統川普發動打擊非法移民行動，動員聯邦機構，逮捕非法移民，根據媒體報導，洛杉磯緝毒局近日在台灣警方提供的情資協助下，...

慈濟醫院前男護理師偷拍女病患「露乳照」 願賠29萬獲緩刑

台北慈濟醫院前護理師黃少威用手機偷拍手術麻醉的女病患胸部裸照，還PO網反串，佯稱要揭發護理師偷拍惡行，檢方起訴他；台北地...

北檢分案偵辦壯世代標案 吳春城：有信心接受檢驗

民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，但外界質疑沒有利益迴避，北檢主動簽分他字案偵辦。吳春城今天表示，既然檢調介入調查，他願...

國3遊覽車超速亂換車道害4死22傷 司機判關3年6月定讞

遊覽車司機陳文貴前年開車行經國道3號263.7公里時，因疲勞駕駛、超速、超車不當，擦撞小客車後撞護欄，再撞另一輛小客車，...

吳春城壯世代標案遭質疑海撈11億 北檢分他字案查貪汙圖利

民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」三讀通過，昨民進黨立法院黨團質疑吳春城家族以公關界商人之姿搞行銷接政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。