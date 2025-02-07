國3遊覽車超速亂換車道害4死22傷 司機判關3年6月定讞

遊覽車司機陳文貴前年開車行經國道3號263.7公里時，因疲勞駕駛、超速、超車不當，擦撞小客車後撞護欄，再撞另一輛小客車，最終造成4人死亡、22人受傷，陳被檢方依過失致死罪起訴，最高法院判決3年6月徒刑定讞。

陳文貴2023年10月21日上午9時許，開車搭載新竹一家科技公司41名乘客，行經國道三號雲林路段時，超速行駛且從外側車道往內側車道偏行，擦撞小客車後撞內側護欄，再撞擊另一輛小客車，導致4人死亡、22人受傷。

陳文貴向法院表示，案發前晚凌晨12時至1時睡覺，清晨4時半即出門，睡前也有服用安眠藥物，依當日行車路線規劃，車程約需2個多小時，且「那天我到中線之後恍惚，遊覽車的尾巴撞到內側的護欄」。

法院認為，陳文貴當日睡眠不足、精神不濟及恍惚，本應謹慎駕駛或拒絕駕駛，卻仍違規魯莽駕駛，且案發路段最高速限為110公里，但陳車程中不時超速以120、130公里行駛，又沒有使用方向燈並保持安全距離及間隔，釀重大車禍，確實構成過失致死罪。

判決指出，陳文貴2005年至事故發生前共有94筆交通違規紀錄，難認素行良好，且陳超速行駛，又任意驟然變換車道，未使用方向燈並保持安全距離，是事故發生唯一原因，但考量他犯後始終坦承犯行，與部分被害人、被害家屬達成和解，犯後態度尚可。