吳春城壯世代標案遭質疑海撈11億 北檢分他字案查貪汙圖利
民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」三讀通過，昨民進黨立法院黨團質疑吳春城家族以公關界商人之姿搞行銷接政府標案，取得標案總額共計約11億元。吳春城日前數度重申相關企業已無職務及持股。台北地檢署本周春節開工，主動簽分他字案調查，案由為貪汙治罪條例圖利等罪。
民進黨立法院黨團2月6日在立院舉行記者會，「海撈11億政府標案，民眾黨比雙標還雙標，壯世代？賺四代？」黨團幹事長吳思瑤直指，吳春城精準投資壯世代，民眾黨利益不迴避，用壯世代之名就能賺四代。
吳思瑤在記者會上表示，吳春城擔任立委之前是戰國策民意傳播顧問公司的大老闆，事業版圖包山包海，家族從配偶張美慧擔任六個戰國策相關企業董事長，兄弟吳春來也扮演壯世代學院、壯世代教科文協會重要職務，岳父岳母也身兼戰國策相關企業體董事、幹部，吳春城女兒和兒子也都已安排好未來接班，都在戰國策民意傳播顧問公司、爆米花數位資訊、壯世代教科文協會擔任要職。
記者會的簡報指出，吳春城家族相關公司取得政府標案總額約11億元，包含爆米花數位資訊公司1億417萬元、戰國策國際顧問公司5億8567萬元、民意傳播顧問公司3億9321萬元、壯世代教科文協會1687萬元、大社會公司80萬元、順率國際顧問公司836萬元。
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