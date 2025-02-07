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軍人涉犯刑案10年增為5倍 國安法案起訴率近5成

中央社／ 台北7日電

國防部委託中科院為全台二百八十四處重點營區打造「智慧警監系統」，如今驗收時，卻發現伺服器主機版有「大陸製」標籤，不僅違反合約規定，也引發國安疑慮。示意圖。記者張議晨／攝影 張議晨
國防部委託中科院為全台二百八十四處重點營區打造「智慧警監系統」，如今驗收時，卻發現伺服器主機版有「大陸製」標籤，不僅違反合約規定，也引發國安疑慮。示意圖。記者張議晨／攝影 張議晨

最高檢察署指出，10年間檢察機關辦理軍人涉刑案偵結數量逐年增加，民國103年是867件，至113年的4743件，增為5倍，其中涉違國安法起訴比率達46.7%。

113年1月1日起，民國94年以後出生的役男調整為1年役期，兵役制度自4個月的軍事訓練改回1年；最高檢察署預料軍法案件恐將增多，進而影響國防安全，就檢察機關應對策略，已在最高檢察署月刊1月號發布相關專題報告。

最高檢察署認為，根據台灣高等檢察署統計，檢察機關辦理軍人（包括現役及退役）涉犯刑事案件的偵查終結件數，103年至113年，共計2萬8837件，涉案人數達4萬1520人，呈現逐年上升趨勢。

統計顯示，103年為867件、1096人，113年為4743件、6753人，10年間的件數與人數已增為5倍。其中，軍人涉犯一般刑案包括詐欺罪、毒品罪、傷害罪、洗錢罪及賭博罪的人數比例為55.6%，其它一般刑事案件如妨害性自主罪、殺人罪等涉案人數比例為35%，至於犯軍人職責違紀案件為9.4%。

最高檢察署進一步指出，軍人犯職責違紀案以犯貪污治罪條例之起訴率最高，比率為59%，違反國家安全法起訴比率46.7%居次，包括刺探國家機密、發展組織或著軍服拍攝投降心戰影片以換取報酬等，案件比例雖不高，但質重於量，影響深遠。

最高檢察署也提及，偵辦軍人涉洩密案時，因國防部鑑密有一定流程，檢察機關偵辦時必須把握時效性，此外，目前中國發展組織的滲透對象，已從高階將校往基層士官兵吸收，甚至對一般人民也加以滲透吸收。

對於因應軍人涉刑案的成長趨勢，最高檢察署指出，先前與國安、軍事等單位共同召開多次「檢察機關與軍事機關業務協調會議」，並達成9大共識，包括明確界定重大軍法違紀案件、加強檢察與軍事機關聯繫機制、強化軍人逃亡案件處理、協助被害人提出告訴等。

最高檢察署表示，檢察機關有必要於個案偵查及專業經驗交流方面進行強化，包括對重大軍法案件的有效強制處分、從速偵查嚴辦、密切與軍事機關聯繫，並落實檢察與軍事機關協調平台的相關偵辦策進作為。

最高檢察署強調，唯有堅實的軍隊，才有安定的國家。檢察機關若能精實偵查、從嚴從速偵辦重大軍法案件，才能以儆效尤，遏止相關犯罪情事再度發生，並得以維護軍隊紀律和領導統御，進而保障國家安全。

國安法 國防部 軍人

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