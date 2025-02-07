退將高安國涉共諜案不服羈押抗告 最高法院駁回

高院審理退役陸軍中將高安國涉收受中共資金，在台整建武裝組織，企圖作為中共襲台內應，裁定高安國等人羈押禁見。高安國等人不服，提起抗告，日前最高法院裁定駁回抗告。

台灣高等檢察署起訴指出，高安國以陸軍中將副指揮官之階退役，擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，並與劉姓女友、台灣軍政府發言人侯姓男子，於民國108年間以各式交流為名往來兩岸，並被中共情報工作人員吸收。

檢調查出，高安國與劉女涉嫌向中共軍情人員索取資金，在台整建武裝組織、設立工作據點，並把昔日軍中同僚與部屬納入顛覆政府的作戰計畫成員，密謀於中共武力攻台時作為內應。

此外，侯男另涉嫌吸收退役軍人張姓、邱姓男子，及非軍職的陳姓男子，涉嫌刺探、收集軍中機敏資料及觀蒐軍事要塞戰略部署資訊。

檢調進一步查出，侯男與陳男於113年9月間曾召集武裝組織成員，涉嫌利用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰行動，並將演練成果回報中共。

高檢署指出，高安國等6人涉收受中共資金共計新台幣962萬多元，依違反國家安全法的為大陸地區發起、發展組織罪起訴，並建請法院從重量刑，分別量處10年至3年5月以上之刑。

因高安國等6人在押，全案移由台灣高等法院審理後，合議庭仍裁定羈押禁見，高安國等人不服，提起抗告。最高法院認為，高安國等人犯罪嫌疑重大，原審裁定無違誤，日前裁定駁回抗告，高安國等人羈押禁見確定。