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吳春城壯世代標案遭質疑海撈11億 北檢分他字案查貪汙圖利

壯世代標案爭議 台北地檢署分案偵辦

中央社／ 台北7日電

民進黨立法院黨團昨天舉行記者會，指民眾黨立委吳春城壯世代版圖，旗下公司迄今已取得政府標案共計新台幣11億元。台北地檢署日前已主動簽分他字案偵辦，案由為貪污治罪條例圖利等罪。

吳春城推動壯世代促進法，近來遭質疑沒有利益迴避。民進黨立法院黨團指控，吳春城宣稱未以立委身分介入標案，但擔任立委後，吳春城的一堆公司用不同名義、不同公司向中央及及地方政府拿標案，圖利事項都非常清楚，吳春城應站出來說明。

民進黨立法院黨團指出，吳春城配偶張美慧擔任6家戰國策相關事業體董事長，兄弟吳春來擔任壯世代學院院長及壯世代教科文協會監事，吳春城的岳父、岳母身兼戰國策相關事業體的監察人、董事等，吳春城的女兒與兒子也都在戰國策事業體，其中包含壯世代教科文協會。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，吳春城旗下公司已得標政府標案新台幣11億元，包括爆米花數位資訊有限公司得標達1.04億元，張美慧擔任董事長的民意傳播顧問公司得標3.9億元、大社會股份有限公司得標80萬元、順律國際顧問股份有限公司得標836萬元，戰國策國際顧問有限公司得標5.8億元，吳春城兒子擔任秘書長的壯世代教科文協會得標案1687萬元，上述資料均從政府採購網可以找到。

黨團副書記長郭昱晴指出，吳春城審預算時，凡事都要跟壯世代扯上關係，若不配合就凍結預算，吳春城共計提出27項提案，凍結4.8億元，後因引發爭議，仍凍結2.05億元。

吳春城4日曾向網路媒體表示，他目前在戰國策公司沒有任何職務跟股份，也無法代表戰國策發表評論；他從未以立委身分參與任何標案，壯世代教科文協會成立以來唯一標案，是3年前嘉義市推動的嘉義永壯城，當時他不具立委身分。

吳春城 民進黨 立法院

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