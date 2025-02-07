中年男肇事自稱「警察」先落跑 真警圍捕認出又是他

桃園冷姓男子經常出入警局檢舉藥頭成為「線民」，2023年11月間某夜駕車在中壢某路口，意外撞上前車，冷男竟向被害車主亮出證件誆稱「警察辦案要先離開」，中壢警方圍捕逮獲，除起出偽造證件，還有偽造拘票，桃園地檢署依偽造文書等罪起訴。

起訴指出，58歲冷平之去年12月底才因不滿樓下房客太吵，向對方偽稱「開門，我是管區，我要檢查你的身分證」，又因與周姓女友的兒子及其友人口角，拿著不詳證件及槍枝指著對方說「警察、下車」，遭桃園地院依2次僭行公務員職權罪，判應執行徒刑5月。

冷男於2023年11月4日晚間9點15分，駕車行經桃園中壢區民族路三段71號對面，撞上前方停等號誌正欲左轉車輛的右後方，詎料，冷男竟向胡姓被害車主自稱為警察需要先行離開，並亮出彩色列印的「外事警察服務證」後駕車逃離，胡男報警。

中壢警分局據報展開圍捕，當晚10點即在1公里外的民族路與環西路口發現冷男攔停，除在駕駛座上查口偽造的警察服務證外，另在駕駛座門把下方查扣1張偽造的桃園地檢署檢察官拘票。