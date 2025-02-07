縱火燒死8至親 陳彥翔確定逃死

輪胎行屋主次子陳彥翔3年前縱火造成8名家人死亡，最高法院判決無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片 新竹市正義輪胎行次子陳彥翔欠債，又屢與父母因家務爭吵，買廿公升汽油返家縱火，害母親、妹妹、妻子、三個小孩、大嫂及姪女葬身火海枉死；一審依殺害直系血親尊親屬罪判死刑，二審認定陳「自首」改判無期徒刑，最高法院昨天駁回檢方上訴定讞。

陳彥翔大嫂母親得知判決結果表示，已經盡力了，卻沒辦法改變什麼，真的好無力，「也祝廢死法官、無良律師、廢死團體能自求多福，不要有一天也變成受害者，祝福他們」。陳彥翔父親陳秉成接受記者訪問，僅回答沒意見，匆匆掛電話。

陳彥翔積欠龐大債務，常與父母起爭執，二○二二年六月十五日晚上因「誰要洗碗」再度口角，陳彥翔負氣離家，購買廿公升汽油。

陳父打烊將機車牽進屋內，陳返家又和父親爭吵，將汽油往頂高機工作區及門口機車潑灑，陳母聽聞爭吵聲和媳婦下來查看，陳父報警。

陳見父親報警勃然大怒，以打火機引燃衛生紙，朝已潑灑汽油頂高機、機車方向丟擲，火勢迅速引燃，機車爆炸。大火不到幾分鐘就燒穿一樓木質裝潢天花板，陳母等八人命喪火窟。

新竹地方法院一審認為陳彥翔手段殘酷，處死刑；台灣高等法院二審認定陳放火是預謀，但從警察密錄器畫面，陳主動說「我縱的火，趕快啦」，認陳行為「加快後續案件偵辦」；自首不在陳犯罪計畫內，也不是迫於情勢自首，並非「狡黠陰暴」，改判無期徒刑。

二審審理期間，憲法法庭作出憲判字第八號判決，限縮死刑適用，陳彥翔也成死刑憲法判決出爐後首件死刑改判無期徒刑案例。檢方上訴，認為陳彥翔是基於殺人直接故意放火，害八人葬身火海，符合憲法判決意旨「個案犯罪情節屬最嚴重之罪行」，且不符合自首要件。

最高法院審理後仍認定陳彥翔自首，駁回檢方上訴，全案定讞，陳彥翔確定逃死。