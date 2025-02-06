金門檢察機關攜手犯保協會 關懷慰問車禍受害孩童送暖
113年2月初的一場車禍事故，不僅帶走許小妹妹的母親，許小妹妹也因車禍造成雙下肢癱瘓。金門犯罪被害人保護協會福建金門分會昨日由福建高等檢察署檢察長毛有增、福建金門地檢署檢察長王柏敦，與金門犯保分會主任委員蔡育仁、委員洪成發等人，一同前往許小妹妹家中慰問，關懷其復健情況，並送上新台幣10萬元紅包，盼能減輕醫療負擔，為她加油打氣。
2月4日，金門犯保分會召開本年度第一次委員會議，期間委員洪成發得知許小妹妹急需醫療資源，立即承諾捐贈新台幣10萬元，協助其醫療費用。翌日，在毛有增檢察長帶領下，金門檢察機關及犯保分會代表一同前往探視，親手將善款交到許小妹妹家屬手中，傳遞社會關懷的溫暖。
許小妹妹於113年2月初的一場車禍中痛失母親，自己也因重傷導致雙腿癱瘓，面臨漫長的復健過程，金門高分檢、金門地檢與金門犯保分會代表法務部及臺灣高等檢察署，多次前往關懷，了解復健需求，並提供必要協助。此次慰問行動，讓許小妹妹及家屬感受到社會的支持與鼓勵。
金門地檢檢察長王柏敦表示，犯罪被害人保護是司法機關的重要任務，透過經濟補助與心理支持，幫助受害者家庭走出傷痛，是檢察機關不斷努力的方向。他感謝金門高分檢與金門犯保分會的積極協助，也對洪成發委員的善行表達誠摯謝意。未來，金門地檢將持續與犯保分會合作，整合更多社會資源，提供犯罪被害人更完善的協助，幫助他們重建生活。
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