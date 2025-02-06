台籃歸化球星戴維斯遭控警局前弄傷前妻 律師：她情緒化易哀哀叫

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯，2023年5月12日晚間與前妻在中壢分局青埔派出所前爭吵拉扯，違反家暴保護令，警方依現行犯逮捕，桃園地院依傷害罪判拘役30日。案經上訴，台灣高等法院今言詞辯論終結，戴維斯希望法官綜觀案發當時的畫面，而不是只看他帶走女兒的部分，並質疑妻子的「抓痕」，他強調沒要傷害任何人。

203公分高的戴維斯與160公分高的前妻有1個小孩，離異後，雙方約定小孩輪流照顧，但因雙方是感情不和離異且鬧到聲請家暴保護令，為了確保私下見面引紛爭，約定在派出所前接送小孩。案發當晚，戴維斯與前妻因小孩照顧探視頻率在派出所門口爭吵，雙方意見不合，爆發拉扯，引起警方關注。

戴維斯否認傷害犯行，辯稱當時前妻跟她說隔天（2023年5月13日）晚上7點，請他按照調解筆錄內容準時將孩子交給她，但他當天有籃球比賽，希望孩子能看他的比賽，等到比完後再送孩子到青埔派出所交，但前妻不同意，說如果是這樣就不要看小孩。戴維斯說，因沮喪才想要將小孩抱進派出所，記得他當天沒有觸碰到前妻手部，他只是想抱小孩，並無傷害犯意，是一時疏忽造成傷害。

前妻表示，當天她牽著孩子的手往車子方向走，走沒幾步就聽到戴維斯用英文罵她，然後他衝過來，她馬上把孩子抱起來，戴維斯抓著她雙手。她說，戴維斯在拉走小孩前，她是左手托著小孩屁股，右手抱著小孩，他拉她右手搶小孩，她右前臂的傷痕是對方用指尖抓的、左手臂食指上半部的紅腫區也是當天拉扯造成的。

桃園地院審理時，戴維斯一再表達對前妻的不滿，並說「我對於當天的事感到遺憾，可是遺憾的不是前妻受傷，而是當天的情況可能導致我女兒受傷」。

桃園地院審酌戴維斯為知名籃球球員，一言一行在社會上都可能獲有較多關注，並造成一定影響，他未能控制自己情緒，在派出所前強行將孩子抱走，讓前妻受傷，顯見情緒管理能力、尊重他人身體法益法治觀念不足，且犯後未反省錯誤，判拘役30日，得易科罰金。

戴維斯上訴，高院今開庭時，他表示自己從不是暴力之人，作為公眾人物，如果有必眾所周知，一定會有人站出來說「Me Too」。律師主張戴維斯不構成故意傷害犯行，有罪也是「過失傷害」，並說女方的人格特質易「哀哀叫」，本來就情緒化，「哀」不代表受傷，警察聽到聲音本來就會衝出來看。

檢察官劉異海論告時先對戴維斯為籃球貢獻一己之力、為本案接受調查予以同情，但認為有犯罪就必須追訴，並表示事件發生在派出所前，律師卻質疑醫院診療、警察拍攝的照片證據能力，檢方認為原判決並無違誤。檢方說，「因他不care，前妻才受傷」。

律師表示，從警方拍攝的照片來看，只有女方有「長指甲」，運動選手怎麼會有長指甲？質疑女方的「抓傷」形成原因。因戴維斯主張無罪答辯，認為若有罪也是過失傷害，律師希望能緩刑。告訴代理人則認為事證明確，請高院駁回上訴。

戴維斯在最後陳述時表示，來台十多年，案件影響他在島上的生活，他請法官看看他的前案紀錄、特質、教育程度，他不會故意在警察局前傷害人，只是很久沒看到女兒，想帶女兒回去，如果因此認定他故意傷害，也只能接受。但他重申「我沒傷害任何人」。

審判長周煙平諭知3月13日宣判。

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