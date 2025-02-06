法籍男一家4口遊九份 行李遺落公車瑞芳警助尋回
法國籍男子一家4口昨天到九份遊玩，回程上公車後發現客滿只好下車，卻忘了將行李帶下車，因行李內有護照等物品，急忙到瑞芳派出所請求協助，經警方調閱監視器，順利找回行李。
瑞芳警分局今天指出，37歲法籍男子與家人昨天到九份遊玩結束後，昨天下午4時許，在瑞芳火車站前搭公車返回台北時，由於正值觀光高峰，上車後發現客滿只好下車，公車駛離後，驚覺忘了將行李拿下車，行李箱內裝有護照等貴重物品。
警方表示，法籍男子急忙前往瑞芳派出所請求協助，所長林昆秀立刻聯繫公車業者，警員廖志翔則詢問相關細節並安撫法籍男子一家4口，警員林幼容則調閱監視器尋找公車班次，在警方分頭協助下，公車司機確認車上確實有法籍男子的行李。
瑞芳警分局指出，司機行駛至終點站後，返回瑞芳時將行李送至派出所，昨天晚間7時30分，法籍男子順利領回行李。法籍男子說遊歷各國，沒有一個國家像中華民國的警察如此熱心協助民眾。
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