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台銀前總經理詐領1萬1880元緩訴 女秘書判刑3月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台灣銀行前總經理許志文2023年2月被檢舉指示女秘書收集單據不實核銷業務費，許獲緩起訴確定，女秘書陳心如卻被訴；陳女不認罪，辯聽命行事，台北地院審理，依詐欺取財罪判陳女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

許志文任內被檢舉不實核銷的業務費是10萬多元，事情爆開後閃辭；檢方調查，許用詐來的錢支付司機的罰單、開會時的交通及住宿等開銷，但認罪獲緩起訴，許後來支付國庫20萬元緩起訴處分金。

檢方指控，陳心如的配偶鄭世揚2021年5月7日在台北市「慕舍」酒店Molino de Urdaniz餐廳與朋友聚餐消費，陳女委由鄭結帳時請餐廳在發票上登打台灣銀行統編，「慕舍」酒店服務人員於是開立金額1萬1880元的發票，由鄭交付予陳心如。

許志文後來指示陳心如在發票上蓋印「業務宣導費，為推介業務，招待業務相關人士，款已墊付」戳記，經許簽名，向台銀申請業務宣導費，詐得1萬1880元。

法院開庭，陳心如辯稱有權支配業務宣導費的人是許志文，她只是協助主管處理事務，還稱沒有詐欺故意，但法官認為她的辯解無理由。

判決書指出，陳心如與許志文共同在發票上以戳記不實登載，向台銀申請業務宣導費，使台銀總務處核撥不該核撥的業務宣導費，考量陳女詐得金額不多，許又已將犯罪所得繳回，依法量刑。

台銀前總經理許志文。聯合報系資料照
台銀前總經理許志文。聯合報系資料照

台銀 詐欺

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