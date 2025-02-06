陳彥翔燒死8人逃死 親家嘆「國家這樣挺凶手」：不用賠錢賠命沒天理

新竹市正義輪胎行次子陳彥翔欠債，又屢與父母因家務爭吵，買20公升汽油返家縱火，害母親、妹妹、妻子、3個小孩、大嫂及姪女葬身火海枉死，一審依殺害直系血親尊親屬罪判死刑，二審認定陳「自首」改判無期徒刑，最高法院今駁回檢方上訴，判陳無期徒刑定讞。

陳彥翔大嫂母親得知判決結果表示，她已經盡力了，卻沒辦法改變什麼，真的好無力，傷痛只有自己知道，「也祝廢死法官、無良律師、廢死團體能自求多福，不要有一天也變成受害者，祝福他們」。

她無奈嘆氣地說，不知道該怎麼辦，國家這樣挺凶手，陳彥翔害死8條人命，「不賠錢也不用賠命，完全沒天理」，陳彥翔得不到應有的處罰，對死者如何交代？

她表示，女兒和孫女的保險金、存款，陳家人只給她100多萬元，且他們家可以領犯罪被害人補助，且女婿已經再婚，「拿我女兒生命換來的錢辦盛大婚禮」。

她埋怨，陳家人不讓女兒合爐，也不買新的牌位，她捨不得女兒想自己買10幾萬的牌位，對方也不同意，還說她在外面亂放話欲提告，「要告就來告，讓大家評評理」。

陳彥翔2022年6月15日晚上因「誰要洗碗」和父母發生口角，陳購買20公升汽油潑灑頂高機工作區及門口機車，以打火機引燃衛生紙，朝頂高機、機車方向丟擲，火勢迅速引燃，大火不到幾分鐘就燒穿一樓木質裝潢天花板，房內的陳母等8人命喪火窟。

一審認為陳彥翔手段殘酷，判處死刑；二審則認定陳放火是預謀，但陳當時主動說「我縱的火，趕快啦」，求警員救老婆與小孩，被當場逮捕，陳的行為「加快後續案件偵辦」，依刑法自首規定減刑，改判無期徒刑，褫奪公權終身。