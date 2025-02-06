求愛不成就毀掉？他瘋狂騷擾女直播主還造謠送香奈兒包 下場慘了
曾姓男子前年底多次示愛女直播主均未獲回應，在一對一聊天室視訊時，持美工刀吼叫揚言撞牆，嚇到女方而遭告誡「不要騷擾我」，但他變本加厲不斷傳送簡訊騷擾達1個多月，甚在直播評價區內造謠女方情勒要求他購買香奈兒包包而挨告，法官認他犯散布文字誹謗罪處3月。
檢警調查，曾不滿女直播主未回應其追求，以手機簡訊、網路簡訊接續傳送「那就等妳要我花錢的時候找我就不算騷擾了吧」、「看妳是要把東西寄回來還是我去跟平台檢舉這個月白做，妳自己選，給妳3天考慮，不回覆直接就當選檢舉」等訊息騷擾女方。
同時，他還進入平台一對一聊天室以「我也不能接受你封鎖我」、「有找到新男人給你錢嗎」、「反正妳只想到你自己沒考慮過我為什麼會變成這樣」等言語騷擾女方，甚至於平台直播時，在評價區內，留言「帶妳出去玩情勒買香奈兒包包衣服害人憂鬱症恩將仇報」，詆毀女直播主，使女方心生畏怖。
女直播主蒐集其示愛卡片、雙方在IG對話、手機簡訊、平台直播評價區截圖，及平台一對一聊天室言語譯文提告。
曾於警偵訊否認犯行，直至台南地院調查時才坦承認罪。法官認他所為，犯散布文字誹謗罪、跟蹤騷擾防治法中跟蹤騷擾罪，從一重論以加重誹謗罪。
台南地院審酌，曾因追求女方未獲回應，竟不尊重其意願，為宣洩情緒而多次以手機簡訊、網路簡訊、言語及文字留言等方式騷擾女方，對於她日常生活及社會活動造成干擾，使她心理上承受極大壓力，而其在多數人得以瀏覽平台直播評價區內，以文字留言詆毀擔任直播主女方，對其名譽危害不小。且未與女方和解或賠償損害犯後態度等情狀，法官認他犯散布文字誹謗罪處3月，可易科罰金。
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