確定逃死！新竹輪胎行縱火燒死8家人 凶手「自首」判無期徒刑定讞

新竹市正義輪胎行次子陳彥翔欠債，又屢與父母因家務爭吵，買20公升汽油返家縱火，害母親、妹妹、妻子、3個小孩、大嫂及姪女葬身火海枉死，一審依殺害直系血親尊親屬罪判死刑，二審認定陳「自首」改判無期徒刑，最高法院今駁回檢方上訴，判陳無期徒刑定讞。

陳彥翔積欠龐大債務，常與父母起爭執，2022年6月15日晚上因「誰要洗碗」再度發生口角，陳負氣離家，購買20公升汽油。陳父打烊將機車牽進屋內，返家的陳又和父親爭吵，隨即將汽油往頂高機工作區及門口機車潑灑，母親聽聞爭吵聲，和媳婦下來查看，父親見店內均遭潑灑汽油、憤而報警。

陳見父親報警勃然大怒，以打火機引燃衛生紙，朝已潑灑汽油的頂高機、機車方向丟擲，火勢迅速引燃，機車也爆炸。大火不到幾分鐘就燒穿一樓木質裝潢天花板，房內的陳母等8人命喪火窟。

新竹地方法院一審認為陳彥翔手段殘酷，判無期或有期徒刑都不符比例，處死刑；台灣高等法院二審則認定陳放火是預謀，從警察密錄器畫面來看，陳主動說「我縱的火，趕快啦」，求警員救老婆與小孩，被當場逮捕，陳的行為「加快後續案件偵辦」，依刑法規定減刑。

二審指出，自首不在陳犯罪計畫內，也不是迫於情勢才自首，並非「狡黠陰暴」，且判處無期徒刑可達到更生改善的特別預防目的；若判有期徒刑，難反映陳彥翔嚴重犯行，審酌被害人等意見後，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

本案於二審審理期間，憲法法庭作出憲判字第8號判決，限縮死刑適用，陳彥翔也成死刑憲法判決出爐後首件死刑改判無期徒刑的案例。檢方不服提上訴，認為陳彥翔是基於殺人直接故意放火，害8人葬身火海，已符合憲法判決意旨「個案犯罪情節屬最嚴重之罪行」，應處死刑。