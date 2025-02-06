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台中整復中心號稱加盟年利率100％ 非法吸金高達1.2億

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子經營福玥公司設立「酸痛皇連鎖整復中心」（後改稱「雙通皇植萃調理保健中心」）號稱精油保健還到偏鄉義診，實則向民眾稱加盟年報酬高達100％，非法吸金高達1.2億元，才發出1300多萬元紅利就財務困難，檢方偵結依違反銀行法等起訴林男。

中檢指出，全案由檢察官黃裕峯、林彥良指揮調查局中機站偵辦，經查林男擔任福玥公司實際負責人，2021年在台中南屯區設立「酸痛皇連鎖整復中心」後改稱「雙通皇植萃調理保健中心」對外營業展示。

檢方查出，其等號稱使用獨特調理精油與保健手法，多次配合民間中醫師籌辦所謂深入偏鄉、巡迴全台的免費義診，以塑造集團熱心公益的企業形象，並在臉書、電子網路及平面媒體行銷宣傳。

檢方發現，林男還擬訂酸痛皇（雙通皇）按摩門店委託經營加盟合約書，宣稱完全不必參與門店經營事務，也不需承擔營運盈虧風險，退出加盟時會返還全數加盟金，並以加盟金100萬元至120萬元，且1年或28個月內，每年可領50萬元至100萬元不等紅利，年報酬率達42.86%至100%。

檢方統計，林男於2021、2022年間向民眾吸金高達1億2030萬元，其後僅給付投資人1324萬1201元紅利後就無力償還，造成投資民眾求償無門。

檢方說，林男為取信投資人，更指示福玥公司的盧姓女行政助理，利用吸金款項為福玥公司虛偽增資，以蒙混投資民眾；檢調2024年6月18日搜索福玥公司等8處，查扣委託經營加盟合約書109分，及紅利發放明細表。

中檢偵結依違反銀行法非法經營收受準存款業務達1億元以上、公司法、商業會計法、偽造文書等罪嫌起訴林男、盧女。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

偏鄉 吸金 年報酬

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