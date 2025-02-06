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賽車改裝後比賽起火 男拒付維修尾款判賠19萬多元

中央社／ 高雄6日電

夏姓男子將愛車給高雄某汽車美容館改裝，但比賽卻漏油起火，夏男認定車廠未改好拒付尾款。高雄地院認定起火並非車廠造成，且改裝時均照指示施工，判夏男應付新台幣19萬多元。

高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，夏男主張自己駕駛改裝好的車輛參加賽車示範賽時，是因車廠維修不當發生漏油，雙方信賴關係已破滅，事後也將愛車轉由其他車廠修繕，因此就算要結清尾款，也應該要扣除先前修繕有瑕疵部分。

不過，法官傳喚夏男贊助商和改裝人員出庭作證，卻發現夏男將愛車送去改裝時，均照其指示施工。且已針對相關注意事項詳加說明，證述內容也未偏袒，加上夏男難以舉證起火原因與更換中古渦輪有關，據此認定車廠請求有理，判夏男應給付新台幣19萬多元維修費，全案可上訴。

民事判決指出，夏男民國111年6月起至同年12月陸續將3輛愛車送去高雄一間汽車美容館維修改裝，車廠依約完成其中2輛車維修改裝工作後，金額共33萬多元。但夏男駕駛其中一輛更換過渦輪的車前去比賽時，卻發生漏油起火意外，夏男據此認為車廠沒把車修好，拒付剩餘約20萬元尾款。事後車廠經屢次催討維修費未果，向高雄地院提出民事訴訟求償。

台幣 民事訴訟 漏油

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