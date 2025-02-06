台積電男友竟是人夫 單身女被騙控侵害貞操權獲賠15萬

台積電李姓工程師已婚有家室，仍上交友軟體假裝單身和黃姓女子交往、性交5次，黃女接到李的妻子來電才驚覺自己介入家庭，崩潰直言對李男信任遭重重踩碎，主張遭侵害性自主權、貞操權，對李求償80萬元，法院審理後判李應給付黃15萬元，可上訴。

黃女控訴，在交友軟體上和李男配對認識，李明知她想尋找單身對象，以發展長期穩定關係，卻隱瞞已婚身分為圖和她性交，自己多次詢問對方感情狀況，李男都ㄧ再隱瞞人夫身分，營造自己單身且追求她的虛假外觀。

黃女說，自己陷於錯誤，誤認李男單身，2024年8月、9月和李發生3次性行為，同年9月8日李男的先生用他的LINE致電，自己這才驚覺李已經有家室，當下也立即質問李才坦承騙人，還承諾會盡快辦離婚手續。

黃女指出，沒多久李男出示疑似變造的身分證表示已辦妥離婚，她相信後才和李繼續經營感情，未料9月底看到李男妻子的社群網站，又發現李並未離婚，她再次受晴天霹靂打擊，自己對李的信任已遭重重踩碎，彼此經歷如惡夢般在她眼前播放，主張李侵害她性自主、貞操權，求償80萬元。

對此，李男經法院通知未到庭辯論，也沒提出任何說書狀聲明或陳述。

台中地院指出，「貞操權」是以性之尊嚴及自主為內容的權利，保護法益在於任何人均受保障得以自由之意思為性交，不受他人不法干涉。而性行為對象是否已婚，涉及該性行為是否為法秩序所允許，是否有受侵害配偶權民事求償的風險，自屬關係性自主權的重要事項。

中院表示，若隱瞞已婚身分，致他方陷於錯誤而同意與之性交，該同意顯具有瑕疵，行為人的手段屬背於善良風俗而具不法性，不得阻卻違法。