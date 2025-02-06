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酒駕被吊照...台中男又無照上路撞死行人 緩刑2年不用關

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中謝姓男子因酒駕被吊扣駕照，期間內仍僥倖無照上路，開車經北屯區轉彎又未禮讓行人，當場撞上走在行人穿越道上的吳姓男子，害吳頭部重創慘死；法院以謝漠視法令，但考量犯後自首、坦承也和家屬調解成立，依過失致死罪判他6月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，謝男因酒駕被吊扣駕照，預計至2025年8月28日才期滿，但他2024年8月29日下午6點多無照開車上路，行經北屯區軍福十八路、軍榮二街口時，疏於未禮讓行人也沒減速就直接要轉彎。

當時吳姓男子正步行在人行穿越道上，當場遭謝男的車撞上釀頭部重傷、腦出血，緊急送醫搶救仍因中樞神經衰竭死亡，謝男肇事後留在現場向警方自首。

台中地院審理時，謝男均坦承不諱，有現場道路交通調查、監視器畫面等可佐。 

法院審酌，謝男先前才因酒駕被吊照，禁止開車期間又違規上路，漠視法命，且當時行經行人穿越道前並沒有障礙物遮蔽視線，卻仍未注意吳男步行通過，而沒有暫時禮讓撞上對方致死，應依道路交通管理處罰條例加重其刑，但考量犯後自首予以減刑。

法院指出，謝男未遵守交通規則，使用路人生命受侵害，釀死亡無法補救結果，斟酌他犯後坦承，已經和吳的家屬達成調解，犯後態度良好。

法院審理後依駕駛執照吊扣期間駕車，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，判他6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

自首 行人 酒駕

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