罷免案「查水表」綠委喊話該辦 花蓮地檢署回應了
花蓮近日有罷團發起罷免立委傅崐萁，戶政人員到家中詢問，引發「查水表批評」，綠委王定宇痛批違法，向花蓮地檢署喊話「該偵辦了」，檢方回應，還在了解中，但目前未收到民眾檢舉，若有違法情事會主動偵辦。
有網友在LINE群組指出，有自稱花蓮市戶政事務所人員按門鈴，表示受中選會委託，了解罷免單是不是他本人，詢問「中選會委託戶所人員到府訪談嗎？」
雖然縣府解釋，縣選委會3日收到中選會發交的提議書，即依相關規定辦理，依規定20天要完成，時間緊迫。其中戶籍相關資料，依規定請各地戶政事務所查對，網路反映戶所人員實地查核造成觀感不佳，內部接獲民眾意見後立即檢討改進，但綠委王定宇、沈伯洋等人都在臉書發表表示已經違法。
王定宇批評，這是花蓮公私不分家天下的亂象，是違反行政中立的白色恐怖政治偵防，洩漏公務機密也違反個資法，是公務機關公然違法的行為，喊話「花蓮地檢署該偵辦了」；沈伯洋認為檢警必須立刻調查，這有刑法、選罷法和個資法的問題，而且銓敘部也應該馬上查是否有行政不中立的問題。
花蓮地檢署回應，有注意到此事，還在了解中，目前尚未實際收到民眾檢舉，若有違法情事會主動偵辦。
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