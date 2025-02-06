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影／台南北區飯店包3層樓讓外籍女子賣淫 4名亮麗火辣竟是「他」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

邢姓飯店負責人與色情應召集團合作，讓泰國、越南等外籍女子住進飯店，並由應召集團人員上網刊登廣告，聯繫嫖客消費，近期嫖客趨之若鶩，連過年都門庭若市；警方昨天破門搜索，逮捕15名賣淫女子，才發現集團當紅、外型亮麗火辣的4名女子，證件竟都是男兒身。

台南市警第五分局接獲情資，北區忠義路一間飯店，疑似提供房間讓色情應召集團媒介外籍人士從事賣淫工作；應召集團在網路捷克論壇上刊登性交易訊息，讓嫖客加入指定的LINE帳號，隨即在LINE上傳送女子照片給嫖客。

嫖客挑選好要交易的賣淫女子後，告知前往時間，應召集團就會告知在幾號房；嫖客自行進入飯店，搭乘電梯進入指定房間。交易金額分為半小時2000元，一小時3000元，都是全套性交易服務，並可再加錢延長時間。

警方調查，應召集團疑似引介外籍女子來台後，就住在飯店，等候嫖客上門性交易；直到嫖客付錢離去，集團成員都不會出面，以此規避警方查緝。分局長洪宏榮組成專案小組蒐證發現，飯店近1、2個月包括過年期間，下午、晚上有形形色色男子進出，門庭若市。

警方向台南地檢署及台南地方法院聲請搜索票，昨天由偵查隊長王宥薦帶隊，會同警察局行政科，出動共41名警力執行搜索；一進入飯店隨即控制櫃台人員，並採分組分層搜索方式，遇有拒絕開門情形，即強力破門查緝。警方要求每層樓的房間都要打開，一直到12樓共90多間房間。

警方檢視每一間房間，逮捕賣淫外籍女子共15名，同時間正有6名嫖客前往消費，全被警方逮捕，查扣賣淫所得694700元、媒介賣淫所得160300元；外籍女子分別是泰國、越南、緬甸及印尼籍，其中8名逾期居留。

據了解，應召業者包下飯店其中3層樓營業，相當明目張膽；賣淫女子其中4名泰國籍人士經檢視證件，竟發現都是男兒身，是完成變性手術後來台賣淫。這4名泰國變性人個個外型亮麗，身材火辣，是賣淫集團的紅牌，過年期間持續接客，生意還比平日更好。

警方調查，該間飯店平時也有旅客入住，一般旅客不知道飯店內竟暗藏春色；邢姓飯店負責人意圖營利提供場所供人性交易，現場查獲保險套數百枚、潤滑油、漱口水、監視器主機、聯繫用手機等物。

警方詢問後，全案將邢依違反妨害風化罪及人口販運防制法移送台南地檢署偵辦，賣淫外籍女子則移送移民署專勤隊辦理收容。

局長林國清指出，對於檢舉色情行業務必深入查處取締掃蕩，針對該飯店涉嫌違法部分，將以第三方警政方式，報請市政府執行聯合稽查，運用行政力量加強查察，分局也將持續溯源追查該賣淫集團成員。

邢姓飯店負責人與色情應召集團合作，讓泰國、越南等外籍女子住進飯店，警方昨天破門搜索，逮捕15名賣淫女子，才發現集團當紅、外型亮麗火辣的4名女子，證件竟都是男兒身。記者袁志豪／翻攝
邢姓飯店負責人與色情應召集團合作，讓泰國、越南等外籍女子住進飯店，警方昨天破門搜索，逮捕15名賣淫女子，才發現集團當紅、外型亮麗火辣的4名女子，證件竟都是男兒身。記者袁志豪／翻攝
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