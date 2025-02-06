車底捲入機車騎士不覺推行500公尺 台南女駕駛二審逆轉判6月

安姓女子前年6月駕駛小客貨車沿台一線南下，經嘉義縣民雄之森景觀橋附近，右前方魏姓女子機車因路面積水人車倒地，安女車輛自後駛至，將魏女捲入車底向前推行350公尺，路過騎士按喇叭告知仍繼續推行180公尺，致魏女靠呼吸器維生，一審判安女無罪，二審逆轉改判她6月。

安女辯稱，她沒有跟魏女發生車禍，當時對於對方倒地、遭拖行等節也毫不知情，案發當天雨勢很大，她從民雄交流道開下來，行車途中一直有水花噴濺，而案發當下的水花水量大到整個擋風玻璃都被蓋住，她嚇了一跳並立即踩煞車。

她表示，因為在這之前路上已有多次噴濺狀況，當時她也沒有感受到車輛晃動，就不覺得奇怪，只是發現車輛開起來卡卡的，類似忘記放手煞車，但也不是完全不能繼續行駛，因為後方還有很多車流，又距離她的目的地只剩幾百公尺，非常近，她想說到達目的地再下車檢查就好，才繼續行駛，直到騎士鳴按喇叭把她攔下，她才停靠路邊。

檢方委託嘉雲區車輛行車事故鑑定會鑑定，當天為颱風天，若累積雨量有超過道路排水設計負荷排水量，魏女駕駛機車，行經畫有快慢車道分隔線積水路段，未減速行駛，遇狀況自摔，為肇事原因。安女駕駛自用小客貨車，無肇事因素。

一審認為，既然安女於事故發生當時，對於魏女騎乘機車因不明原因倒地在車前，並捲入其車輛右前輪此事並不知情，難認她確實有肇事逃逸主觀犯意，而認她無罪。

二審認為，安女案發時可看見魏女機車行經案發地點濺起水花後行車不穩倒地，理應聽聞其機車倒地碰撞或滑行地面產生聲響，且她車輛稍後經過該地點，立即發現車速受阻、行車不順，魏女頭戴安全帽又有遭車輪推行時拉扯脫落，擋風面罩脫離甩飛插入其車輛右後座與乘客踏板間縫隙應會發出聲響，且魏女卡在車輛右前輪已使車輛右前輪鎖死，車輛前輪均無法轉動，僅仰賴後輪往前轉動使車輛前進，行車方式與正常方式差異甚鉅。

之後路過騎士二度示意安女靠邊停車，卻置若罔聞，行駛一段距離後才往路邊停靠，聽聞證人等告知推行魏女，也未積極處理，反一再覺得莫名其妙，由她自經過魏女機車倒地事故地點後之所有作為，可徵她依常情已可預見被害人有可能捲入其車輛而受傷，仍不願停留現場，對被害人採取救護措施，以避免本件交通事故損害擴大。