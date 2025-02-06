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有錢供女兒留學...沒錢繳1587萬「奢侈稅」 負責人妻子遭裁定管收
涉吸金案的王姓公司負責人的林姓妻子出售1.3億元豪宅，欠稅1587萬元不繳，行政執行署台北分署發現林婦不繳稅，卻處分上億資產，向法院聲請管收屢遭駁回，行政執行官歷4年抗告，台北地院日前重新審查，裁定林婦管收。
據了解，「利禾博」公司負責人王姓男子被控以期貨外匯保證金交易，在高雄市招攬投資人詐騙美金110萬元、新台幣280萬元，依詐欺罪判刑7年入獄。
執行官調查得知，王的妻子即林姓婦人2012年出售台北市信義區1億3800萬元的不動產，但未繳交奢侈稅，台北國稅局裁處林婦罰鍰1587萬元，移送台北分署執行，台北分署隨即將她列為「欠稅大戶」優先追償辦理。
分署查出，林婦獲通知補繳鉅額稅款後，持續處分名下資金上億元，符合隱匿、處分應供強制執行財產的管收法律要件，執行人員數次命令林婦陳報財產並說明還款時程，但林婦拒絕提出合理的清償計畫。
台北分署2012年5月起核發執行命令，命林婦到案清償欠稅或提供相關擔保，不過，林婦卻辯稱，處分資金是為清償先生在外及「利禾博」公司的一些債款，還要支付教會的捐款、女兒赴美留學的費用等。
分署認為，林婦的說法並無正當性，向法院聲請管收，管收案多次裁定駁回，台北分署一再提抗告，陸續經台灣高等法院、最高法院發回重審；2025年1月24日，台北地院重分案，法官審問時，林婦還是堅不提出具體清償方案，法官於是裁定管收林婦，當天由台北分署將林婦送往台北女子看守所執行。
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