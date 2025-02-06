5檢察官與吳乃仁餐敘有違失均送個案評鑑！ 北檢行政調查結果全文曝

台北地檢署徐名駒等5名檢察官去年與民進黨新潮流大老吳乃仁，在北市知名無菜單日本料理店「AD ASTRA」餐敘，台北地檢署行政調查出爐，徐等5檢察官均有違失，違反檢察官倫理規範，依法官法請求檢察官評鑑委員會個案評鑑。

北檢行政調查指出，徐等5名檢察官未曾經辦吳乃仁、陳啟莊所涉刑事案件，無職務上利害關係，餐敘當晚亦未涉及個案請託或關說等不當情事，但吳乃仁遭立委質疑台糖追討欠款，屬形象具爭議之政治人物。

行政調查指出，徐檢察官容任陳啟莊安排高價餐廳與吳乃仁餐敘，陳啟莊支付共5萬8696元飲宴費用，主約餐敘損及檢察官公正、廉潔之形象，足以影響司法尊嚴，媒體報導後將餐費匯給陳啟莊，但無從卸責；另4名檢察官事前不知吳乃仁與會，但餐敘與先前同事聚餐消費型態有異，席間見吳乃仁現身，未採取適當拒卻或離開，事後也不察何人付款而受招待，遭外界質疑，言行有失謹慎，審酌4人基於同事情誼及信任而為之，情節雖較徐為輕，此案引發社會關注，認仍應送檢評會個案評鑑。

北檢調查全文如下：

針對媒體報導本署徐姓等5名檢察官參加餐敘活動涉有不當乙事，茲就本署行政調查結果及處置，說明如下：

一、 本案於 114 年1月8日經媒體披露報導後，本署於翌(9)日旋即分案（114年度調字第7號）並指派督導之主任檢察官會同本署政風室進行行政調查，以釐清事實，查明有無違反檢察官倫理規範等情事，合先敘明。

二、 案經訪談本署檢察官徐Ｏ駒、李Ｏ論、陳Ｏ濤、凃Ｏ欽、林Ｏ鴻及人力仲介業者陳Ｏ莊等6人（吳Ｏ仁經本署 2次以書函通知，惟皆未遵期到場接受訪談），並參酌渠等所提通訊軟體對話紀錄，調取案關餐廳之訂位紀錄、信用卡簽單、消費明細及現場監視錄影檔案等資料，暨清查案關人司法訴訟等相關資料，茲就調查結果簡要說明如下：

(一) 徐Ｏ駒與陳Ｏ莊為舊識，陳Ｏ莊於113年12月2日前某日邀約徐Ｏ駒餐敘，表示由其作東，雙方擇定於同年12 月 26 日晚間餐敘，陳Ｏ莊於12月 2日邀約吳Ｏ仁出席餐敘，並於12月8日洽訂「My 灶」餐廳（址設臺北市中山區松江路100巷9之1號）為聚餐地點，徐Ｏ駒獲悉後，遂以「同事聚餐」為名義，先於12月13日以Line 訊息通知李Ｏ論、凃Ｏ欽、陳Ｏ濤等3人前開餐敘時、地。

(二) 詎陳Ｏ莊於 12月 19 日得知友人另一餐敘地點，即址設臺北市中山區中山北路2段45巷23號之「Ad Astra」餐廳，因取消包廂訂位需賠付新台幣（下同）5萬元違約金，遂臨時承接該餐廳8人包廂（低消 5 萬元）之訂位，並於同日通知吳Ｏ仁更改餐廳之事，另徐Ｏ駒亦於同日自陳Ｏ莊處獲悉更改餐廳及出席人數分配（由陳、徐各自邀請 2名、4名與會者）之事，故其於當日另邀約林Ｏ鴻加入餐敘，再於12月23日以Line 訊息通知李Ｏ論等 4人餐敘地點為「Ad Astra」餐廳，李Ｏ論等4 人皆應允前往。

(三) 嗣於12月26日18時30分許，陳Ｏ莊首先抵達餐廳包廂內，陳Ｏ濤、凃Ｏ欽、李Ｏ論、徐Ｏ駒、林Ｏ鴻則相繼到場，席間陳Ｏ莊接聽電話外出後，旋於 18 時43 分許帶同吳乃仁及另名女性友人進入包廂內共同用餐，席間服務人員送膳進出頻繁，屬於與公務無涉之私人聯誼餐敘。迄至21時39分許用餐完畢，由吳Ｏ仁及其友人先行離去，徐Ｏ駒等6人於21時40分許再行離去。當日飲宴費用（含 8人套餐【每人 6,000元】及酒水、服務費）共 58,696 元，則由陳Ｏ莊於21時31分許以信用卡刷卡方式支付之。

三、 行政責任判斷(一) 按「檢察官應廉潔自持，謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴，不得利用其職務或名銜，為自己或第三人謀取不當財物、利益」、「檢察官應避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴之社交活動，檢察官若懷疑其所受邀之應酬活動有影響其職務公正性或涉及利益輸送等不當情形時，不得參與；如於活動中發現有前開情形者，應立即離去或採取必要之適當措施」、「檢察官收受與其職務上無利害關係者合乎正常社交禮俗標準之餽贈或其他利益，不得有損檢察公正、廉潔形象」，檢察官倫理規範第5條、第25條、第28條定有明文。

(二) 經查，吳Ｏ仁、陳Ｏ莊案發時於本署並無涉及刑事偵查、公訴或執行案件，且徐Ｏ駒等5名檢察官亦未曾經辦吳Ｏ仁、陳Ｏ莊所涉刑事案件，渠等與吳Ｏ仁、陳Ｏ莊間固無職務上利害關係，且當日餐敘時渠等言談內容亦未涉及個案請託或關說等不當情事，然吳Ｏ仁所涉台糖公司售地背信案件前經法院刑事判決有罪確定，並經法院民事判決賠償台糖公司1億 1796萬餘元，且遭立委質疑台糖追討欠款情形，亦迭經媒體報導，核屬形象具爭議之政治人物，而法官法或檢察官倫理規範，期許檢察官應謹言慎行，致力維護其職位榮譽與尊嚴，交往對象亦應格外謹慎，不得有損於其職務執行之公正或引發外界質疑。

(三) 徐Ｏ駒身為檢察官，應極力避免為與司法或檢察公正、廉潔形象不相容之社交活動及財物往來，惟參諸陳Ｏ莊所述事前聯繫情形，佐以現場監視錄影畫面所示互動狀況，堪認徐Ｏ駒事前對於陳Ｏ莊邀約吳Ｏ仁乙事應屬知情，竟容任陳Ｏ莊安排高價餐廳與吳Ｏ仁餐敘，

並由陳Ｏ莊支付超乎一般正常社交禮俗標準之高價飲宴費用，形成檢察官與吳Ｏ仁進行奢華飲宴並接受招待之外觀，而主約此次與其身分、職務顯不宜之飲宴活動，已損及檢察官公正、廉潔之形象，足以影響司法尊嚴，至其雖於本案經媒體披露後將餐費匯予陳Ｏ莊，然此舉僅為違失情節嚴重性之考量因素，尚無從卸責，應認其違反檢察官倫理規範第5條、第 5條、第 8條，情節重大，應依法官法第89條第4項第7款、89條第1項請求檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。