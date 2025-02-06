慘了！印尼移工進口24斤炸雞腸違法...得關6月不可緩刑

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

印尼籍男移工米達在3年前從印尼進口一批雞肉腸食品，重達24公斤，不過因印尼未經農委會公告為高病原性家禽流行性感冒及新城病之非疫區，擅自輸入禁止輸入的應施檢疫物已違法，移工辯稱不知情，一、二審都認定，移工已透過報關APP有百筆輸入紀錄，熟悉流程，判刑6月。

判決指出，印尼籍男子米達在2022年10月底時，委由東方航空貨運公司，從印尼輸入24公斤的炸雞腸食品一批，不過印尼是未經農委會公告為高病原性家禽流行性感冒、新城病的非疫區，米達輸入禁止輸入的應施檢疫物，違反動物傳染病防治條例規定，海關發現後，交由台中地檢署偵結起訴。

台中地院審理時，米達否認涉案，辯稱該批食品非他輸入，也不知是何人輸入，但承認有使用報關軟體「EZ WAY易利委」，也有在該批商品點擊確認申報進口，但買得是衣服。

法官認為，目前報關可以手機綁定身分證號，或居留證號的實名認證程序，僅需下載「EZ WAY易利委」APP，即可完成報關程序，依據相關線上確認資訊，該批食品的確是由移工委任申報輸入進口，審酌米達過去沒有前科，依非法輸入應施檢疫物罪，判刑6月。

移工米達不服上訴二審，不過台中高分院認定，米達過去已有上百筆申報進口報關紀錄，證明米達對於海外包裹進口流程，以及如何使用EZ WAY辦理線上實名委任報關，以收取跨境包裹，應有相當經驗及認識。

二審認為，若米達對於此案進口包裹渾然不知，豈會輕率於EZ WAY系統，點按申報相符回復確認，仍維持一審認定，判刑6月，仍可上訴。

印尼籍男移工米達涉在2022年間從印尼進口炸雞腸，二審判他6月徒刑。圖／本報系資料照
印尼籍男移工米達涉在2022年間從印尼進口炸雞腸，二審判他6月徒刑。圖／本報系資料照

印尼 感冒 移工

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