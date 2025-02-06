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東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

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東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

東港安泰醫院去年10月火警釀9死，事後查出全院近5成是違建。屏東地檢署昨日傳訊安泰榮譽院長蘇清泉等人，訊後依涉過失致死罪等諭令蘇清泉500萬元交保。今日蘇參加國民黨屏東縣黨部新春團拜時表示，好久沒當負責醫師、沒當院長，竟然被列被告。

蘇清泉表示，感謝縣府幫忙，以及地檢署的用心，因現正偵辦中，不方便透露相關訊息。醫療團隊救人及照顧病人是一生的志業，醫院要重新站起來，大家都非常努力，安泰醫院在屏南扮演醫療重要角色，未來也會繼續努力。

他強調，安泰火警是複合性重大災害，衛福部災害小組來了3次檢核，共有3點，第一是醫護人員盡心盡力，背病患下樓，那時候還斷電，可說表現可圈可點；第二這是非戰之罪；第三是有些動線、過程、材料要改善要盡快改善，醫院未來也會朝這個方向努力改善。

蘇清泉說，他好久沒當負責醫師，也沒當院長，竟然被列被告，很厲害。他的心中五味雜陳，但還是會勇敢面對，一定會很堅強；當醫生一世人，這是他的職業，也是一生的志願。被問到是否感到委屈時，蘇清泉欲言又止，只說「謝謝，新年快樂」，即快步離開。

屏東地檢署昨日以被告身份傳喚蘇清泉，蘇的胞兄總務長蘇威菘，訊後認蘇清泉涉犯刑法第276條過失致死罪，及建築法第91條第2項有供營業使用事實之建築物，其所有權人、使用人違反建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死罪，犯罪嫌疑重大，諭令500萬元交保；蘇威菘涉犯刑法第276條過失致死罪，300萬元交保。

立委蘇清泉今日參加國民黨屏東縣黨部新春團拜時表示，好久沒當負責醫師、沒當院長，竟然被列被告。記者潘奕言／攝影
立委蘇清泉今日參加國民黨屏東縣黨部新春團拜時表示，好久沒當負責醫師、沒當院長，竟然被列被告。記者潘奕言／攝影
立委蘇清泉今日參加國民黨屏東縣黨部新春團拜時表示，好久沒當負責醫師、沒當院長，竟然被列被告。記者潘奕言／攝影
立委蘇清泉今日參加國民黨屏東縣黨部新春團拜時表示，好久沒當負責醫師、沒當院長，竟然被列被告。記者潘奕言／攝影
立委蘇清泉（左）今日參加國民黨屏東縣黨部新春團拜，與國民黨主席朱立倫（右）拜年。記者潘奕言／攝影
立委蘇清泉（左）今日參加國民黨屏東縣黨部新春團拜，與國民黨主席朱立倫（右）拜年。記者潘奕言／攝影

屏東縣 蘇清泉 過失致死

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