影／台中水電工職業倦怠找同學介紹工作 相揪當詐騙車手同被捕

台中一名水電工月入4萬5000元，因職業倦怠找小學同學介紹別的工作，他改當詐騙集團車手後再揪高中同學當監控手，同學的弟弟當車手，3人一起行動取贓款，被台中東勢警方逮捕，台中地檢署日前以加重詐欺罪、組織犯罪防制條例將3人起訴。

台中市警局東勢分局接獲林姓民眾報案，稱在臉書看到投資廣告，點擊連結加入一假投資群組，並要求下載「瑩宇」假投資APP進行投資，依詐團指示匯款100萬及面交40萬元後，被害人想要出金時卻遭百般阻撓，才驚覺遭到詐騙。

詐團食髓知味，誘騙被害人再交付50萬元保證金即可連本帶利領回投資款項，警方獲報後與被害人展開警民合作，在面交地點當場查獲車手18歲黃姓男子到案，查扣現金50萬元、工作手機、工作證、收據、工作用私章等證物，再到面交地點附近發現一部可疑車輛，攔查查獲車手頭20歲邱姓男子、監控手20歲許姓男子到案，台中地檢署檢察官依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例起訴。

警方調查，邱嫌原本從事水電工作，月入約4萬5000元，因職業倦怠詢問國小同學介紹工作，被詐團招募為車手頭，邱嫌又找高中同學許嫌當監控手，另一名同學的弟弟黃嫌當車手，3人一起從事詐騙犯行，聲稱每次可獲利面交金額的1%，不法所得豐厚。

警方在邱嫌查扣手機的聊天紀錄中，發現邱嫌與詐欺上手「面試」車手黃嫌的過程，要求黃嫌用於偽造工作證的照片髮型要整齊、頭部要端正、項鍊要拿掉，還提供黃嫌購買面交道具的費用，一切皆為了能取信於被害人，讓被害人落入詐騙的圈套中。

邱嫌等3人依詐團指示到台中市新社地區要向被害人收取現金款項，原以為詐騙款項能輕鬆入袋，沒料到東勢警方早已在面交地點埋伏，將邱嫌等3人緝捕歸案，邱嫌遭到台中地方法院裁定羈押，日前全案經檢察官偵查終結，認定邱嫌等3人從事詐欺犯罪事證明確，依法提起公訴。